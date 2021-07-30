В селе Кызылсай готовится к открытию новая амбулатория

Фото ЦОК Мангистауской области

Новое здание амбулатории обещают сдать в августе. Медицинское учреждение будет оснащено современным аппаратом УЗИ и рентгеновским оборудованием.



- Врачи в нашей прежней амбулатории могли одновременно принимать 15 человек. Учитывая рост и развитие нашего села, а также показатель рождаемости, мы строим поликлинику, в которой можно будет принимать до 50 граждан. Недавно аким области специально приехал и ознакомился со строительством объекта. Тогда имелась потребность в УЗИ и рентгеновском аппарате. Данные аппараты будут нам переданы. Теперь у наших жителей есть возможность получить необходимую медицинскую помощь, не выезжая в Актау, - сказал Бахтияр Толебай, аким села Кызылсай на площадке ЦОК.



В селе Кызылсай с населением 7500 человек в следующем году планируют построить и пожарное депо. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация.