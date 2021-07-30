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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:42

Просмотров: 13

«Кина не будет»: Концерты в отеле «Rixos Water World Aktau» отменены

Все концерты на территории пятизвездочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводиться в номерах. Об этом сообщила Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.

фото из открытых источников
Решение об отмене концертов на территории «Rixos Water World Aktau» было принято на встрече сотрудников полиции прокуратуры, палаты предпринимателей, депутатов и предпринимателей.

- После 22:00 не должны проводиться мероприятия на территории «Rixos Water World Aktau». Все обслуживания должны проводиться в номерах. Все концерты, развлекательные мероприятия должны быть отменены. Мониторинговая группа будет контролировать соблюдение правил на территории комплекса. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации все требования санитарного врача должны быть исполнены. Бизнес-объекты, работающие в рамках проекта «ASHYQ», продолжат работу в соответствии с законодательством и соблюдением карантинных требований. Однако проводить собрания и концерты в местах массового скопления людей категорически запрещено. Такие меры принимаются в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Для нас самое главное - здоровье населения. В такое трудное время надо работать во благо страны, - сказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.

По словам Cерика Исагалиева, генерального менеджера «Rixos Water World Aktau», данный объект является участником пилотного проекта «Ashyq».

- Мы работаем по проекту «Ashyq». Согласно постановлению, мы заполняем отель до 50%. 90% наших гостей – это приезжие из городов Нур-Султан и Алматы. На город не работаем. Наши работники активно прививаются, в день по 5-10 человек получают прививку. С августа месяца будем требовать у наших посетителей ПЦР-тесты при заселении. Пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, мы будем работать над отменой концертов на территории отеля, - добавил Серик Исагалиев.

Гульмира Калмуратова дала поручение усилить работу мониторинговой группы. Заместитель акима области также поручила в мониторинговую группу включить депутатов и волонтеров. В результате количество мониторинговых групп в Актау, следящих за соблюдением карантинных требований, увеличено до 12. Кроме того, было дано задание об увеличении количества групп в Жанаозене и районах.




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