«Кина не будет»: Концерты в отеле «Rixos Water World Aktau» отменены

Решение об отмене концертов на территории «Rixos Water World Aktau» было принято на встрече сотрудников полиции прокуратуры, палаты предпринимателей, депутатов и предпринимателей.- После 22:00 не должны проводиться мероприятия на территории «Rixos Water World Aktau». Все обслуживания должны проводиться в номерах. Все концерты, развлекательные мероприятия должны быть отменены. Мониторинговая группа будет контролировать соблюдение правил на территории комплекса. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации все требования санитарного врача должны быть исполнены. Бизнес-объекты, работающие в рамках проекта «ASHYQ», продолжат работу в соответствии с законодательством и соблюдением карантинных требований. Однако проводить собрания и концерты в местах массового скопления людей категорически запрещено. Такие меры принимаются в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Для нас самое главное - здоровье населения. В такое трудное время надо работать во благо страны, - сказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.По словам Cерика Исагалиева, генерального менеджера «Rixos Water World Aktau», данный объект является участником пилотного проекта «Ashyq».- Мы работаем по проекту «Ashyq». Согласно постановлению, мы заполняем отель до 50%. 90% наших гостей – это приезжие из городов Нур-Султан и Алматы. На город не работаем. Наши работники активно прививаются, в день по 5-10 человек получают прививку. С августа месяца будем требовать у наших посетителей ПЦР-тесты при заселении. Пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, мы будем работать над отменой концертов на территории отеля, - добавил Серик Исагалиев.Гульмира Калмуратова дала поручение усилить работу мониторинговой группы. Заместитель акима области также поручила в мониторинговую группу включить депутатов и волонтеров. В результате количество мониторинговых групп в Актау, следящих за соблюдением карантинных требований, увеличено до 12. Кроме того, было дано задание об увеличении количества групп в Жанаозене и районах.