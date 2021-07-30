Возгорание электрического щитка произошло в шестом микрорайоне Актау

Возгорание щитка произошло 30 июля около пяти часов утра.- Я с другом шел из магазина, как внимание привлек звук и свет из второго подъезда 33 дома. Сначала мы даже подумали, кто-то стреляет из оружия, потому что были характерные хлопки и вспышки. Потом была мысль о петардах. Когда забежал в подъезд, увидел, что он весь в дыму. На втором этаже электрический щит просто дымился, а на первом, уже внутри него, все горело. Люди стали просыпаться и выбегать из своих квартир. Минут через 5-10 прибыли пожарные и полицейские. Хочу, чтобы люди проверили состояние своих электрических щитов, чтобы избежать подобного ЧП, – сообщил автор видео.