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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 8

Возгорание электрического щитка произошло в шестом микрорайоне Актау

Электрический щиток загорелся сегодня, 30 июля, в 33 доме шестого микрорайона. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Скрин видео
Возгорание щитка произошло 30 июля около пяти часов утра.



- Я с другом шел из магазина, как внимание привлек звук и свет из второго подъезда 33 дома. Сначала мы даже подумали, кто-то стреляет из оружия, потому что были характерные хлопки и вспышки. Потом была мысль о петардах. Когда забежал в подъезд, увидел, что он весь в дыму. На втором этаже электрический щит просто дымился, а на первом, уже внутри него, все горело. Люди стали просыпаться и выбегать из своих квартир. Минут через 5-10 прибыли пожарные и полицейские. Хочу, чтобы люди проверили состояние своих электрических щитов, чтобы избежать подобного ЧП, – сообщил автор видео.



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