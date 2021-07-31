Туризм в Мангистау стал менее доступным для казахстанцев

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Большинство из достопримечательностей прикаспийского города, как передаёт Atameken Business, рассчитано на посетителей с хорошим достатком.
Проживание в отелях и посещение местных пляжей обходится туристу почти в полмиллиона тенге. Сейчас на побережье Мангистау открывается множество пятизвездочных отелей и баз отдыха. Стоимость на три дня на двоих начинается от 450 тысяч тенге. Посещение аквапарка одному ребенку обходится почти в 10 тысяч тенге.
Специалисты управления инвестиций и развития туризма считают, что приоритетная задача - увеличение притока иностранных туристов. До 2025 года чиновники планируют включить Мангистау в ТОП-5 регионов республики по привлекательности турсферы.
В прошлом году регион посетили 160 тысяч туристов. В этом году количество приезжающих увеличилось в два раза.
Также в этом году будут запущены пять проектов общей стоимостью 200 миллиардов тенге.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау остались недовольны открытием тематического парка TETYSBLU.
Проживание в отелях и посещение местных пляжей обходится туристу почти в полмиллиона тенге. Сейчас на побережье Мангистау открывается множество пятизвездочных отелей и баз отдыха. Стоимость на три дня на двоих начинается от 450 тысяч тенге. Посещение аквапарка одному ребенку обходится почти в 10 тысяч тенге.
Специалисты управления инвестиций и развития туризма считают, что приоритетная задача - увеличение притока иностранных туристов. До 2025 года чиновники планируют включить Мангистау в ТОП-5 регионов республики по привлекательности турсферы.
В прошлом году регион посетили 160 тысяч туристов. В этом году количество приезжающих увеличилось в два раза.
Также в этом году будут запущены пять проектов общей стоимостью 200 миллиардов тенге.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау остались недовольны открытием тематического парка TETYSBLU.
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