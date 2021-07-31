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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 543

Туризм в Мангистау стал менее доступным для казахстанцев

В Мангистауской области туризм становится менее доступным для среднего казахстанца. Об этом сообщает телеканал Atameken Business.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Большинство из достопримечательностей прикаспийского города, как передаёт Atameken Business, рассчитано на посетителей с хорошим достатком.

Проживание в отелях и посещение местных пляжей обходится туристу почти в полмиллиона тенге. Сейчас на побережье Мангистау открывается множество пятизвездочных отелей и баз отдыха. Стоимость на три дня на двоих начинается от 450 тысяч тенге. Посещение аквапарка одному ребенку обходится почти в 10 тысяч тенге.

Специалисты управления инвестиций и развития туризма считают, что приоритетная задача - увеличение притока иностранных туристов. До 2025 года чиновники планируют включить Мангистау в ТОП-5 регионов республики по привлекательности турсферы.

В прошлом году регион посетили 160 тысяч туристов. В этом году количество приезжающих увеличилось в два раза.

Также в этом году будут запущены пять проектов общей стоимостью 200 миллиардов тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау остались недовольны открытием тематического парка TETYSBLU.



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