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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 6122

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

На открытии тематического парка развлечений TETYSBLU присутствовал премьер-министр Аскар Мамин. Многие из местных жителей выразили недовольство, что туристический объект открывали при участии государственного чиновника. Помимо этого, люди пожаловались и на «доступные» цены.

Фото Рашида Исмагилова
Тематический парк TETYSBLU открылся 21 июля.

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка


В церемонии открытия принял участие премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Он проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау - отели под брендами «Hilton» и «Fairmont» с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, Aqualina Resort.



Местные жители остались недовольны столь повышенным вниманием правительства к открытию развлекательного комплекса, когда в регионе, помимо обострившейся ситуации с коронавирусом, все еще не решены актуальные проблемы.

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка


Люди пожаловались на стоимость услуг в данном тематическом парке. Пользователи Сети негодуют, ведь для многих развлечения могут обойтись в половину заработной платы. Во время строительства инициаторы проекта заявляли, что цены в развлекательном парке будут доступными для населения.

Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка





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Комментарии ( 2 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:52
Может он друг хозяев этих туристических объетов. А вообще название статьи очень точно отражает эту ситуацию - "Пир во время чумы" Да ещё и за народные деньги. Лучше уже не скажешь
 
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  • Жанар
  • Expert
  • Ареке
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:10
Богатейчики пропонтуются года 2 или 3 собьют оскомину и будет все это пустовать как впрочем это грозит и Риксосу в скором будующем
 
 

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