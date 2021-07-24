Пир во время чумы: Жители Актау остались недовольными открытием тематического парка

Фото Рашида Исмагилова
Тематический парк TETYSBLU открылся 21 июля.
В церемонии открытия принял участие премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Он проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау - отели под брендами «Hilton» и «Fairmont» с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, Aqualina Resort.
Местные жители остались недовольны столь повышенным вниманием правительства к открытию развлекательного комплекса, когда в регионе, помимо обострившейся ситуации с коронавирусом, все еще не решены актуальные проблемы.
Люди пожаловались на стоимость услуг в данном тематическом парке. Пользователи Сети негодуют, ведь для многих развлечения могут обойтись в половину заработной платы. Во время строительства инициаторы проекта заявляли, что цены в развлекательном парке будут доступными для населения.
В церемонии открытия принял участие премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Он проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау - отели под брендами «Hilton» и «Fairmont» с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, Aqualina Resort.
Местные жители остались недовольны столь повышенным вниманием правительства к открытию развлекательного комплекса, когда в регионе, помимо обострившейся ситуации с коронавирусом, все еще не решены актуальные проблемы.
Люди пожаловались на стоимость услуг в данном тематическом парке. Пользователи Сети негодуют, ведь для многих развлечения могут обойтись в половину заработной платы. Во время строительства инициаторы проекта заявляли, что цены в развлекательном парке будут доступными для населения.