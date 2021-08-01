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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:14

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Коронавирус в Мангистау: Зафиксировано 254 новых случая

Минздрав опубликовал данные о новых случаях COVID-19 в регионах Казахстана.

Фото Mario Hagen с сайта Pixabay
Как сообщает Министерство здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 254 из них - в Мангистауской области. Кроме этого, в регионе зарегистрировано 34 случая коронавирусной пневмонии (КВИ).

По данным на 30 июля (Минздрав публикует данные с задержкой), в регионе за сутки умерли 7 человек.

Также отмечается, что 105 жителей региона вылечились от COVID-19.

В Мангистау I-ым компонентом провакцинировано 102 943 человека, II-ым компонентом - 63 307. Область остается аутсайдером по количеству привитых жителей.



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