Коронавирус в Мангистау: Зафиксировано 254 новых случая

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Как сообщает Министерство здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 254 из них - в Мангистауской области. Кроме этого, в регионе зарегистрировано 34 случая коронавирусной пневмонии (КВИ).



По данным на 30 июля (Минздрав публикует данные с задержкой), в регионе за сутки умерли 7 человек.



Также отмечается, что 105 жителей региона вылечились от COVID-19.



В Мангистау I-ым компонентом провакцинировано 102 943 человека, II-ым компонентом - 63 307. Область остается аутсайдером по количеству привитых жителей.