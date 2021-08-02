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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 899

«Человек-паук» из Жанаозена вновь покоряет высоту

Жанаозенский «человек-паук» Амандык Молдагулов продолжает удивлять пользователей Сети. На этот раз Амандыку пришлось вскарабкаться на третий этаж офисного здание без страховки для того, чтобы помочь коллеге открыть запертую дверь.

Кадр видео
Амандык Молдагулов пришел на помощь своему коллеге, который забыл ключи внутри офиса, расположенного на третьем этаже.



Как говорит сам Амандык, взобраться на третий этаж ему не составило никого труда, так как забираться на здания — это его хобби.

Прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.

В прошлом году мужчина без какой-либо страховки взобрался на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.



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Комментарии ( 1 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 13:24
Один просидел под водой 2 часа,прозвище человек-дебил...
 
 

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