«Человек-паук» из Жанаозена вновь покоряет высоту

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Амандык Молдагулов пришел на помощь своему коллеге, который забыл ключи внутри офиса, расположенного на третьем этаже.
Как говорит сам Амандык, взобраться на третий этаж ему не составило никого труда, так как забираться на здания — это его хобби.
Прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.
В прошлом году мужчина без какой-либо страховки взобрался на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.
Как говорит сам Амандык, взобраться на третий этаж ему не составило никого труда, так как забираться на здания — это его хобби.
Прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.
В прошлом году мужчина без какой-либо страховки взобрался на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.