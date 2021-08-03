Флагшток демонтируют на сутки в Актау

Фото из архива lada.kz
Флагшток будет демонтирован 3 августа в 16.00 часов.
- Основание со временем поржавело. Необходимо его привести в надлежащий вид. Кроме того, нужно заменить металлический трос. Сегодня мы его демонтируем, а уже завтра, 4 августа, установим на прежнее место, – сообщили в акимате Актау.
- Основание со временем поржавело. Необходимо его привести в надлежащий вид. Кроме того, нужно заменить металлический трос. Сегодня мы его демонтируем, а уже завтра, 4 августа, установим на прежнее место, – сообщили в акимате Актау.
Оставьте свой комментарий первым.