Актауский блогер опубликовал тизер сериала «Жорға»

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Айдар Каримбаев, продюсер сериала «Жорга», опубликовал тизер первого сезона сериала.
Напомним, что сериал «Жорга» снимали в нескольких городах Казахстана. В нём будет показана история образования школы балета. Герои рождаются в ауылах. Просто нужно обратить на них внимание.
Семь героев, семь разных судеб, семь городов и одна цель.
Напомним, что сериал «Жорга» снимали в нескольких городах Казахстана. В нём будет показана история образования школы балета. Герои рождаются в ауылах. Просто нужно обратить на них внимание.
Семь героев, семь разных судеб, семь городов и одна цель.