Рассылку о распылении над Мангистау коронавирусной инфекции назвали фейком

Согласно аудиозаписи, женщины делятся фейковой новостью о том, что с 13 августа в областной перинатальный центр «Мать и дитя» будут поступать зараженные беременные женщины и дети.В пресс-службе управления здравоохранения области официально заявляют, что информация является фейком.- Согласно приказу управление здравоохранения Мангистауской области от 29 июля текущего года, в областном перинатальном центре «Мать и дитя» развернуты 85 инфекционных коек для беременных, рожениц и родильниц. Из них 12 коек реанимационных и пять коек палаты интенсивного наблюдения. На сегодняшний день состоят 69 пациенток. Ежедневно выписываются от 12 до 16 пациентов и столько же пациентов поступают. В регионе эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся нестабильной. Количество поступающих и выписывающих сохраняется одинаково. Мы призываем граждан не поддаваться панике. Со стороны управления здравоохранения региона распоряжения о необходимости дополнительно освобождать отделения не было. Призываем всех верить достоверной и официальной информации, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.В Центре общественных коммуникаций региона отметили, что правоохранительные органы выясняют личности женщин.Также в социальных сетях активно распространяют новость о том, что специальными аппаратами в атмосферу выбрасывают вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19.По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, проведение профилактических дезинфекционных работ на открытых станциях (площади, улицы, скверы и т.д.) не предусмотрено.- Уважаемые граждане, просим вас не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.