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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

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Рассылку о распылении над Мангистау коронавирусной инфекции назвали фейком

В социальных сетях и мессенджерах жители Актау активно пересылают друг другу информацию о том, с 6 по 8 августа на территории Мангистауской области будут «распылять коронавирусную инфекцию», что вызовет массовое поступление в роддом в 34 микрорайоне. В пресс-службе управления здравоохранения области официально заявляют, что информация в аудиозаписи не соответствует действительности.

Иллюстративное фото из открытых источников
Согласно аудиозаписи, женщины делятся фейковой новостью о том, что с 13 августа в областной перинатальный центр «Мать и дитя» будут поступать зараженные беременные женщины и дети.



В пресс-службе управления здравоохранения области официально заявляют, что информация является фейком.

- Согласно приказу управление здравоохранения Мангистауской области от 29 июля текущего года, в областном перинатальном центре «Мать и дитя» развернуты 85 инфекционных коек для беременных, рожениц и родильниц. Из них 12 коек реанимационных и пять коек палаты интенсивного наблюдения. На сегодняшний день состоят 69 пациенток. Ежедневно выписываются от 12 до 16 пациентов и столько же пациентов поступают. В регионе эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся нестабильной. Количество поступающих и выписывающих сохраняется одинаково. Мы призываем граждан не поддаваться панике. Со стороны управления здравоохранения региона распоряжения о необходимости дополнительно освобождать отделения не было. Призываем всех верить достоверной и официальной информации, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

В Центре общественных коммуникаций региона отметили, что правоохранительные органы выясняют личности женщин.

Также в социальных сетях активно распространяют новость о том, что специальными аппаратами в атмосферу выбрасывают вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, проведение профилактических дезинфекционных работ на открытых станциях (площади, улицы, скверы и т.д.) не предусмотрено.

- Уважаемые граждане, просим вас не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.



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