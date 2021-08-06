Мотоциклист пострадал в ДТП в Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа на перекрестке 4, 2, 6 микрорайонов.Водитель мотоцикла Hammer HM200, проехав на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу автотранспорту Subaru Forester. Водитель автомашины Subaru Forester поворачивал налево. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.