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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 1694

Мотоциклист пострадал в ДТП в Актау

Управляющий мотоциклом мужчина пострадал в ДТП. Ведется расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Скрин видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа на перекрестке 4, 2, 6 микрорайонов.

Водитель мотоцикла Hammer HM200, проехав на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу автотранспорту Subaru Forester. Водитель автомашины Subaru Forester поворачивал налево. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.



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Комментарии ( 7 )

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-1
  • Ирон
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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: strana.kz
. но не понесла наказание

и правильно. Они так носятся что за секунду пролетают по 50 метров между рядами и никак себя не обозначают при этом. Это не гоночный трек а город. И без них неадеватов зашкал на дорогах.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:33
прям на это месту уже один погиб. правда она была виновата. но не понесла наказание
 
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Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:32
Цитата: Apmaxa
излюбленное место байкеров, несколько лет назад там тоже один влетел в машину.
Да, помним такое... тоже не выжил ..сразу на месте!
 
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  • strana.kz
 Око (Посетители) Сегодня, 11:32
indignant,

Очередная смерть н этом же самом месте.. :(

всё вижу
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:56
Как они гоняют по городу. просто удивительно ещё, что так мало аварий с участием байкеров
 
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indignant (Посетители) Сегодня, 10:41
Влетел насмерть. Молоооденький.
 
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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:09
излюбленное место байкеров, несколько лет назад там тоже один влетел в машину.
 
 

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