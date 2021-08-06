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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 1382

Терпение лопнуло! Горожане самостоятельно облагораживают детские площадки в Актау

Жители Актау покрасили детскую площадку в 11 микрорайоне за свой счет. В планах молодых людей - благоустроить все игровые зоны города. Об этом рассказали активисты.

Фото Аслана Куангалиева.
Аслан и Азиз занимаются фотографией. Идея покрасить детские площадки пришла им спонтанно.

- Мы сидели на скамейке детской площадки, состояние и внешний вид которой удручал. Стали обсуждать и решили, что надо не только говорить, но и делать. Закупили необходимый материал и принялись за покраску. На одну площадку было потрачено около 30 тысяч тенге. Финансы тут не главное. Важно, что детям будет интереснее играть. Если кто-то захочет последовать нашему примеру, будет здорово. Мы поможем, чем сможем. Давайте сделаем наш город лучше, – рассказали жители Актау.

Терпение лопнуло! Горожане самостоятельно облагораживают детские площадки в Актау

Терпение лопнуло! Горожане самостоятельно облагораживают детские площадки в Актау

Терпение лопнуло! Горожане самостоятельно облагораживают детские площадки в Актау



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Комментарии ( 6 )

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  • Adai11
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:51
Вы только что рейтинг акима опустили ниже некуда))
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:26
nazarbayevskii,
именно так
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:56
Отнесите все чеки в Акимат или опубликуйте их здесь и пусть вернут вам потраченные деньги. 30 тысяч для простого человека это не малые деньги. Для них хватит того, что сами работы будут бесплатными.
 
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 Aktobe (Посетители) Сегодня, 10:53
А потом они в конце года отчитываются, что выделенные деньги не смогли освоить
 
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:35
У нас вроде Акимат это государственные служащие, которых мы наняли, и работать они должны на нас. Когда будет отчет от них, есть ли у них план выполнения работ, где результаты по периодам?
Или они очень заняты распилом бюджета?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:27
Молодцы ребята! И потратили всего 30 тыс., правда своих, поэтому всего 30 ;)
В окемате тоже рады, одна площадка покрашена, теперь можно на неё списать 3 млн, правда не своих, но 3 млн!!! )))))))
 
 

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