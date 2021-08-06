Терпение лопнуло! Горожане самостоятельно облагораживают детские площадки в Актау

Аслан и Азиз занимаются фотографией. Идея покрасить детские площадки пришла им спонтанно.- Мы сидели на скамейке детской площадки, состояние и внешний вид которой удручал. Стали обсуждать и решили, что надо не только говорить, но и делать. Закупили необходимый материал и принялись за покраску. На одну площадку было потрачено около 30 тысяч тенге. Финансы тут не главное. Важно, что детям будет интереснее играть. Если кто-то захочет последовать нашему примеру, будет здорово. Мы поможем, чем сможем. Давайте сделаем наш город лучше, – рассказали жители Актау.