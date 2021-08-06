В краже в арт-студии в Актау подозревается молодая женщина

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Жительница Актау подозревается в краже из арт-студии более 20 тысяч тенге и ноутбука.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана 30-летняя жительница Актау. Установлено, что из кассы организации похищено более 20 тысяч тенге и ноутбук марки «ASUS». Тем самым злоумышленница нанесла ущерб галерее на 423 765 тенге. В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст.188 УК РК (кража). Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.