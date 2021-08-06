УРА! Трансляции из громкоговорителей прекращают в Актау

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Работа громкоговорителей, установленных на центральных дорогах, будет приостановлена.



- Население города было достаточно информировано об опасности коронавирусной инфекции и мерах предосторожности. Поэтому с завтрашнего дня, 7 августа, они будут отключены, – сообщили в акимате Актау.