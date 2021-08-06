В Актау обещают установить видеокамеры для наблюдения за карантинной дисциплиной горожан

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Монтажом видеокамер займется АО «Казахтелеком». Уже определены восемь объектов, на которых будет в первую очередь установлено оборудование.



- Среди восьми объектов будут рестораны и ночные клубы, неоднократно нарушившие карантинные требования. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуациеи мы вынуждены использовать новейшие технологии. В провизорных стационарах ежедневно увеличивается количество больных. Но люди продолжают собираться на различные мероприятия, игнорируют требования врачей. Поэтому в дальнейшем количество видеокамер будет увеличено, - заявила Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.