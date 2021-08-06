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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 1311

В Актау обещают установить видеокамеры для наблюдения за карантинной дисциплиной горожан

Камеры видеонаблюдения планируют установить в местах массового скопления людей. В их числе рестораны и ночные клубы. Об этом сообщили в ЦОК Мангистауской области.

фото из открытых источников
Монтажом видеокамер займется АО «Казахтелеком». Уже определены восемь объектов, на которых будет в первую очередь установлено оборудование.

- Среди восьми объектов будут рестораны и ночные клубы, неоднократно нарушившие карантинные требования. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуациеи мы вынуждены использовать новейшие технологии. В провизорных стационарах ежедневно увеличивается количество больных. Но люди продолжают собираться на различные мероприятия, игнорируют требования врачей. Поэтому в дальнейшем количество видеокамер будет увеличено, - заявила Гульмира Калмуратова, заместитель акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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  • alixah
 evgmb (Посетители) Сегодня, 20:46
Распил бюджета или это фейк!?
 
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  • alixah
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 19:23
Одан да осы ақшаны жағдайы жоқ отбасыларға бермей ме екен, ақымақтар.
 
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  • alixah
 Aidosh (Посетители) Сегодня, 19:15
Ақшаны осындай керексіз нәрсеге құртудың не қажеті бар? Қажетті нәрсеге жұмсамайды ма одан да
 
 

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