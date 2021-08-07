Потому что здесь нет «красной» зоны: Казахстанский блогер провела шоу в «Rixos Aktau»

- Эти девочки - лишь маленькая часть моих учениц, так как у отеля есть лимит. Мы организовали фуршет, шоу-программу и сделали подарок ученицам, приехавшим издалека, сняв для них номера. И, конечно, каждая получила презент. Пусть это видео вас мотивирует, - написала в посте блогер.

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, блогер устроила выпускной для взрослых в «Rixos Aktau». Запланированное число участников - 500 человек.Она выставила в Instagram stories фото из отеля и подписала её: «Почему именно здесь? Потому что здесь нет «красной» зоны».Также Алия Байтугаева опубликовала видео с мероприятия.Мангистауская область по-прежнему остаётся в красной зоне.Напомним, в Мангистау обещали штрафовать организаторов торжеств и гостей мероприятий.