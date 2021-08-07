«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Августа
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.32 KZT
  • €1 = 501.08 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 1513

Потому что здесь нет «красной» зоны: Казахстанский блогер провела шоу в «Rixos Aktau»

Отечественная звезда Instagram Алия Байтугаева опубликовала фото и видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

Кадр видео
Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, блогер устроила выпускной для взрослых в «Rixos Aktau». Запланированное число участников - 500 человек.

Она выставила в Instagram stories фото из отеля и подписала её: «Почему именно здесь? Потому что здесь нет «красной» зоны».

Потому что здесь нет «красной» зоны: Казахстанский блогер провела шоу в «Rixos Aktau»


Также Алия Байтугаева опубликовала видео с мероприятия.

- Эти девочки - лишь маленькая часть моих учениц, так как у отеля есть лимит. Мы организовали фуршет, шоу-программу и сделали подарок ученицам, приехавшим издалека, сняв для них номера. И, конечно, каждая получила презент. Пусть это видео вас мотивирует, - написала в посте блогер.


Мангистауская область по-прежнему остаётся в красной зоне.

Напомним, в Мангистау обещали штрафовать организаторов торжеств и гостей мероприятий.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Daulet201999
  • Empro
  • синдбад
  • Papirosso
  • alixah
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:59
Положила она огромный и толстый на постановление санврача,на штрафы,и прочее...У замакима Калмуратовой-кишка тонка чтобы оштрафовать эту блоггершу,или что то сделать ей.Зато как красиво на совещаниях поют и вид делают что всех и вся будут штрафовать...Страшно...До смеха...Точно нас за идиотов держат...Мы слепые..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pinochet
  • Daulet201999
  • Papirosso
  • alixah
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:46
Вы не понимаете, это другое! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика