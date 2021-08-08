Жертвам засухи в Мангистауской и Туркестанской областях выделят 200 тысяч евро

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Для оказания жизненно важной поддержки скотоводам Европейский Союз выделяет 200 000 евро, это более 100 миллионов тенге.
Финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в Чрезвычайный Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
На сегодняшний день пострадало более 70 000 скотоводов. Более 84% из них проживают в Мангистауской области.
Напомним, свыше пяти миллиардов тенге по поручению главы правительства выделено на заготовку кормов в Мангистау.
Финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в Чрезвычайный Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
На сегодняшний день пострадало более 70 000 скотоводов. Более 84% из них проживают в Мангистауской области.
Напомним, свыше пяти миллиардов тенге по поручению главы правительства выделено на заготовку кормов в Мангистау.