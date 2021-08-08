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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 326

Жертвам засухи в Мангистауской и Туркестанской областях выделят 200 тысяч евро

Помощь получат около 6 000 человек в наиболее пострадавших от засухи районах Мангистауской и Туркестанской областей, сообщает представительство Европейского Союза в Казахстане.

Фото из архива
Для оказания жизненно важной поддержки скотоводам Европейский Союз выделяет 200 000 евро, это более 100 миллионов тенге.

Финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в Чрезвычайный Фонд помощи при стихийных бедствиях (DREF) Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

На сегодняшний день пострадало более 70 000 скотоводов. Более 84% из них проживают в Мангистауской области.

Напомним, свыше пяти миллиардов тенге по поручению главы правительства выделено на заготовку кормов в Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 09:17
По 33,3333333 евро на брата,или по 16782,666666 тенге.Заживут...
 
 

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