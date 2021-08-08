Три вагона сена в Мангистау отправили сельчане из Кайнарлы

Кадр видео
Видео с погрузкой сена было опубликовано 7 августа на странице «Талдыкорганец» в Instagram.
Организаторами выступили жители села Кайнарлы Ескельдинского района Алматинской области.
Мужчины загружали сено и исполняли гимн Казахстана.
По словам сельчан, они загрузили три вагона сена, которые отправят в Мангистаускую область.
Напомним, ранее проблему засухи в Мангистау осветило международное агентство новостей «Рейтер».
Организаторами выступили жители села Кайнарлы Ескельдинского района Алматинской области.
Мужчины загружали сено и исполняли гимн Казахстана.
По словам сельчан, они загрузили три вагона сена, которые отправят в Мангистаускую область.
Напомним, ранее проблему засухи в Мангистау осветило международное агентство новостей «Рейтер».
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