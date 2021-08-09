Мангистауский район по темпам вакцинации находится на втором месте в регионе

Фото ЦОК Мангистауской области

В Мангистауском районе на сегодняшний день вакцинировано 100% врачей и 80% сотрудников полиции.



- Всего в районе 11 пунктов вакцинации. Также есть передвижной пункт. Всего 18 610 жителей района входят в группу, подлежащую обязательной вакцинации. В настоящее время 9 866 человек вакцинированы первым компонентом, 6 261 человек - вторым, - сказал Тлек Кошмаганбетов, аким Мангистауского района.



По данным спикера, в Мангистауском районе для предотвращения распространения коронавирусных инфекций работают 13 мониторинговых групп. Праздничные мероприятия ограничены во всех ресторанах. Регулярные рейды проводятся в местах общественного питания и торговли. В проект «Ашык» включены 15 объектов: здание филиала АО «Казпочта», районный отдел обороны, объекты образования и культуры.



- С начала года в районной больнице в инфекционном стационаре увеличили количество коек с 20 до 180. В районе действует 12 мобильных отрядов, 10 из них находятся в сельской местности, два - в райцентре, - рассказал Тлек Кошмаганбетов, аким Мангистауского района.