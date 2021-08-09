Мангистауские школьники стали призерами математической олимпиады

- В олимпиаде приняли участие более 40 000 школьников со всего мира. Международное мероприятие проводится восьмой год подряд. Бронзовую медаль завоевали три первоклассника из Актау - Кажымукан Азберген, Болат Марат и Аксындар Талап. Другие участники получили сертификаты. Участие наших детей в данном конкурсе является большим достижением как для специализированной физико-математической школы №11, так и для Мангистауской области в целом. Отметим, что образовательные соревнования начались с олимпиады «Дружба», организованной в Болгарии, – сообщили в ЦОК Мангистауской области.