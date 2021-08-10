ДТП с участием трёх автомобилей произошло на дороге Актау-аэропорт

Авария произошла 7 августа.- Водитель автотранспорта «Ваз-2105» при совершение манёвра обгона совершил столкновение с автомашиной «Ваз-2109», после чего «Ваз-2105» по инерции столкнулся с автомобилем Lada Xray. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.