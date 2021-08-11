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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 1515

Жители Актау рассказывают в социальных сетях о работе Скорой помощи

Жители Актау в социальных сетях рассказывают, что из-за долгого ожидания Скорой помощи им приходится обращаться к частным врачам или при плохом самочувствии идти в поликлинику. Редакция Lada.kz направила вопросы в управление здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Горожане сообщают, что мобильные группы приходится ждать по несколько дней. Чтобы поскорее начать лечение и оформить больничный лист, вынуждены посещать поликлинику или прибегать к помощи частных врачей.

Жители Актау рассказывают в социальных сетях о работе Скорой помощи

Жители Актау рассказывают в социальных сетях о работе Скорой помощи

Жители Актау рассказывают в социальных сетях о работе Скорой помощи


Ранее сообщалось, что больные коронавирусом в Актау жалуются на многодневное ожидание Скорой помощи. Люди опасаются, что после выздоровления они могут столкнуться с проблемой при оформлении больничного листа.



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Комментарии ( 3 )

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 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:34
население только тут за 700 000 человек. И к каждому 20 му врача одновременно не приставишь. Поэтому и называют это эпидемиями и пандемиями. В ютубе еще можно советы получать. Там говорят это просто ОРВИ и само пройдет. И без этого был бардак, сейчас естественно все намного хуже.
 
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  • 444
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:28
Не удивлюсь если очередной чиновник выступит и скажет так - мы проверили, по журналам и документам везде были медики, сделали рентген снимки на дорогом оборудовании (за которое бывшая руководитель получила условный срок), выдали лекарства оплаченные государством, и это просто очередной "наговор" и "заговор", ведь у них есть доказательства и статистика! Это могут подтвердить проверяющие и контролирующие лица, мы передали им все бумажки (зеленые, синие, красные) и и в цифрах все изложили... bye
 
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  • watlow
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  • zhanino
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:36
Это налицо все "достижения" нашей медицины, без пафосных речей и рассказов.
Такой же бардак с вызовом врачей на дом.
Короче, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Жаль, что не все "выплывут".
 
 

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