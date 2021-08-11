Жители Актау рассказывают в социальных сетях о работе Скорой помощи

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Горожане сообщают, что мобильные группы приходится ждать по несколько дней. Чтобы поскорее начать лечение и оформить больничный лист, вынуждены посещать поликлинику или прибегать к помощи частных врачей.
Ранее сообщалось, что больные коронавирусом в Актау жалуются на многодневное ожидание Скорой помощи. Люди опасаются, что после выздоровления они могут столкнуться с проблемой при оформлении больничного листа.
Ранее сообщалось, что больные коронавирусом в Актау жалуются на многодневное ожидание Скорой помощи. Люди опасаются, что после выздоровления они могут столкнуться с проблемой при оформлении больничного листа.