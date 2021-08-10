Больные коронавирусом в Актау жалуются на многодневное ожидание Скорой помощи

Фото из архива Lada.kz

Жители Актау рассказывают о нехватке врачей и долгом ожидании бригад Скорой помощи.



- Со 2 августа лежу дома с температурой. Звоню в Скорую, Скорая не берёт, так как нет анализа на коронавирус. По телефону 514406 вызываю мобильную группу, никто не приезжает. Записываюсь каждый день по этому номеру и каждый раз получаю ответ: «Видимо, вчера они не успели приехать». В итоге температура 38,9, никто не приходит, и в больницу с такой температурой охрана не пропускает. Уже девятый день не могу получить консультацию по поводу лечения и оформить больничный, - пишет жительница Актау в Сети.



Мы направили следующие вопросы управлению здравоохранения Мангистауской области и областной больнице:



1. Человек с признаками коронавируса вызвал Скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?



2. Что делать, если Скорая помощь не едет?



3. Какие показания состояния здоровья человека являются обязательными для госпитализации?



4. Что делать, если у человека есть все показания для госпитализации, но его отказываются госпитализировать? Куда можно обратиться?



5. Опровергните или подтвердите информацию о том, что в больницах Мангистау пациенты с коронавирусом находятся в коридорах из-за нехватки мест в палатах и реанимации?



6. Хватает ли лекарств в больницах? Имеют ли право медики просить родственников госпитализированных пациентов покупать лекарственные препараты за свой счёт?



7. Если заболевшему определено амбулаторное лечение - полагаются ли ему бесплатные препараты для лечения коронавируса? Где их можно получить?