«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Августа
+32...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.38 KZT
  • €1 = 501.42 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 1464

Больные коронавирусом в Актау жалуются на многодневное ожидание Скорой помощи

Жители Актау пожаловались на долгое ожидание бригад Скорой помощи. По словам горожан, медиков приходится ждать по несколько дней. При каких показаниях обязательна госпитализация больного? Люди опасаются, что после выздоровления они могут столкнуться с проблемой при оформлении больничного листа. Редакция Lada.kz направила вопросы в управление здравоохранения Мангистауской области и областную больницу.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау рассказывают о нехватке врачей и долгом ожидании бригад Скорой помощи.

- Со 2 августа лежу дома с температурой. Звоню в Скорую, Скорая не берёт, так как нет анализа на коронавирус. По телефону 514406 вызываю мобильную группу, никто не приезжает. Записываюсь каждый день по этому номеру и каждый раз получаю ответ: «Видимо, вчера они не успели приехать». В итоге температура 38,9, никто не приходит, и в больницу с такой температурой охрана не пропускает. Уже девятый день не могу получить консультацию по поводу лечения и оформить больничный, - пишет жительница Актау в Сети.

Мы направили следующие вопросы управлению здравоохранения Мангистауской области и областной больнице:

1. Человек с признаками коронавируса вызвал Скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?

2. Что делать, если Скорая помощь не едет?

3. Какие показания состояния здоровья человека являются обязательными для госпитализации?

4. Что делать, если у человека есть все показания для госпитализации, но его отказываются госпитализировать? Куда можно обратиться?

5. Опровергните или подтвердите информацию о том, что в больницах Мангистау пациенты с коронавирусом находятся в коридорах из-за нехватки мест в палатах и реанимации?

6. Хватает ли лекарств в больницах? Имеют ли право медики просить родственников госпитализированных пациентов покупать лекарственные препараты за свой счёт?

7. Если заболевшему определено амбулаторное лечение - полагаются ли ему бесплатные препараты для лечения коронавируса? Где их можно получить?



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:27
У управления здравоохранения скорее всего заготовлены ответы-
больным-самоизлечиться
голодным-самонаестся
недвольным-самозаткнуться
мертвым-самозакопаться.
Точка.
 
-1
  • Око
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 13:15
Aktobe,Вы думаете маской защититесь, вирус меньше в 100 раз чем ячейки в ней, ей вам рот закрыли, чтобы не рыпались и были как овцы послушные,заодно и обезличили всех. Шикарное будущее грядёт, верно?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • motor
  • Око
 Aktobe (Посетители) Сегодня, 12:29
AnnaK.,
на выходных был в магазине "Аман" 28 мкр., так там не только люди, и работники магазина все без масок (охрана, кассиры и т.п.)
 
-5
  • watlow
  • Maximus
  • koronavirus
  • diger
  • Papirosso
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Coffee
  • Resistant
  • motor
  • Око
 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 11:26
А что люди сами делают, чтобы не заболеть? Сегодня я в магазин ходила, в маске была только я. Вы не перестанете болеть, пока не начнёте соображать головой, и делать хоть что-то. Сначала гулянки, тои, и полная безалаберность, все друг друга заражают. А потом вам скорая не едет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Coffee
 Око (Посетители) Сегодня, 10:57
Ну это и есть неблагоприятный прогноз в действии. В результате допущения распространения. Народ сопротивляется. У скорых нагрузка огромная.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • rastolkuy
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 10:55
Была бы реальная эпидемия ковидницы , страшнее голода , безработицы , ОРВИ, гриппа и тд ,государство бы сделало всё что нужно и прочее для реальной помощи населению кроме вакцины бесполезной ( например усиленные смены скорой и тд к примеру даже мотивировали и привлекали к прохождению практики тех кто учится на медицину и прочее ибо отучиваются на мед , но работают собирая мебель или охранниками ... А так и денег заработали бы студенты и практику получили ) , но так как всё сан врачи решают , то в случае чего , государство не причём ... Это про последствия . И это моё личное мнение,

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
-2
  • babe
  • diger
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • rastolkuy
 watlow (Посетители) Сегодня, 10:47
Теперь понятно откуда такая статистика по смертности.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика