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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 883

Подводников Актау приглашают на акцию по очистке дна Каспия

Предстоящая акция будет приурочена к международному Дню Каспия, сообщил представитель Федерации подводного спорта Мангистауской области Шамиль Темирханулы.

Кадр видео
Инициатором мероприятия под названием «Чистый Каспий» выступила Федерация подводного спорта при поддержке областного акимата.

Шамиль Темирханулы просит не оставаться в стороне местных подводников и поддержать мероприятие.

При себе необходимо иметь снаряжение для подводного плавания.

Мероприятие запланировано на 12 августа в 18:00. Сбор у инсталляции «I love Aktau» на набережной 14 микрорайона.

Напомним, в прошлом году водолазы в Актау собрали со дна Каспия около трёх тонн мусора.




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Комментарии ( 1 )

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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 20:04
Тонны мусора можно каждый год вылавливать. А когда начнут штрафовать тех, кто этот мусор поставляет? А лучше вместе с штрафом обязать принудительно отработать на той же очистке пляжей и дна.
 
 

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