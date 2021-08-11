Подводников Актау приглашают на акцию по очистке дна Каспия

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Инициатором мероприятия под названием «Чистый Каспий» выступила Федерация подводного спорта при поддержке областного акимата.
Шамиль Темирханулы просит не оставаться в стороне местных подводников и поддержать мероприятие.
При себе необходимо иметь снаряжение для подводного плавания.
Мероприятие запланировано на 12 августа в 18:00. Сбор у инсталляции «I love Aktau» на набережной 14 микрорайона.
Напомним, в прошлом году водолазы в Актау собрали со дна Каспия около трёх тонн мусора.
Шамиль Темирханулы просит не оставаться в стороне местных подводников и поддержать мероприятие.
При себе необходимо иметь снаряжение для подводного плавания.
Мероприятие запланировано на 12 августа в 18:00. Сбор у инсталляции «I love Aktau» на набережной 14 микрорайона.
Напомним, в прошлом году водолазы в Актау собрали со дна Каспия около трёх тонн мусора.