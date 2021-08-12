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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 1824

В Актау фельдшеры возмутились невыплатой премий и надбавок

Фельдшеры собрались у здания Станции скорой помощи в Актау, чтобы выразить своё недовольство в связи с невыплатой премии. С возмущёнными встретились руководитель станции Скорой помощи, начальник облздрава, заместитель акима города и директор фонда социально-медицинского страхования.

Встреча с фельдшерами
Фельдшеры рассказали, что накануне их коллеги получили премии в размере 106 тысяч тенге. Деньги выплатили водителям, санитарам и диспетчерам Скорой помощи. Им при этом сообщили, что фельдшерам выплаты не положены.

- В декабре 2020 года тоже дали премию санитарам, диспетчерам и абмулаторным фельдшерам, а водителям и линейным фельдшерам не дали. И в этот раз мы тоже ничего не получили. Говорят, что мы получаем надбавку за «ковидных» пациентов, хотя и её мы не всегда получаем полностью. Например, я в мае и в июне вообще ничего не получила. Мы просим показать нам приказ, но нам его не показывают, потому мы сюда все и пришли, - говорит Жанна Кукенова, фельдшер Скорой помощи Мунайлинского района.

По словам медиков, с начислением «ковидных» выплат у них тоже постоянно происходит путаница. И им платят только за тех пациентов, диагноз которых будет подтверждён.

- Сейчас мы в «красной» зоне и постоянно рискуем, но нам платят только за те случаи коронавируса, когда есть доказательства. То есть только если у больного, к которому мы выезжаем ПЦР-тест положительный, тогда платят. И если его положат в больницу, тоже оплачивают. Если же у него пневмония, должно быть сделано КТ и тоже, если его положат в больницу. А если не положат, тогда не оплачивают. Хотя люди вызывают Скорую с температурой, всеми симптомами коронавируса, но если тест отрицательный, то мы ничего не получим, хотя рискуем своим здоровьем. Ведь мы, Скорая помощь, первые контактные. Но выплаты получаем не всегда. Это тоже непонятная ситуация, - говорит фельдшер.

По словам Жанны Кукеновой, надбавки за борьбу с коронавирусом она получает ежемесячно от 30 до 75 тысяч тенге. Максимальную премию в размере 425 тысяч ей ни разу не удалось получить.

- Я вот, например, сама болела в начале месяца пневмонией, у меня было 25 процентов поражения лёгких. Конечно, мне хочется, чтобы наш риск тоже был оправдан, а наш труд ценился. Нам сейчас очень сложно работать. Нагрузка большая, мы выезжаем по одному человеку в бригаде, хотя нас должно быть двое. И хотим за свои старания получать обещанное, - говорит фельдшер.

Директор станции скорой помощи Мангистауской области разъяснил собравшимся, почему выплаты получили водители, диспетчеры и санитарки, а они — нет.

В Актау фельдшеры возмутились невыплатой премий и надбавок


- Из-за того, что водители и санитары не получают «ковидные» надбавки, областным акиматом было решено из резервного фонда выделить единоразовую поддержку в размере 106 тысяч тенге. С удержанием по налогам на руки они получают 85 тысяч тенге. И я считаю это справедливым, и спасибо акимату, что они так отметили людей, которые тоже работают на износ, но получают низкую зарплату. А линейные фельдшеры получают надбавку и по сравнению с водителями зарплата у них хорошая. Им в 2020 году увеличили на 30 процентов зарплату и в 2021 году увеличили тоже на 30 процентов. А у водителей с 2015 года оклад не менялся, они получают 70 тысяч тенге. В то время, как фельдшеры получают 130-150 тысяч плюс надбавки ежемесячно в зависимости от количества обслуженных ими больных коронавирусом, - сказал Айралбек Ширшикбаев, директор станции скорой помощи Мангистауской области.


С фельдшерами также встретились: исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Аманбек Жумыров, заместитель акима Актау Абилкаир Байпаков и руководитель филиала фонда социально-медицинского страхования Руслан Бектубаев.

- Сейчас для фельдшеров созданы хорошие условия. Им полностью выделяется оснащение, автопарк, благодаря акимату нам обновили на 100 процентов, мы получили 52 новые машины, которые полностью оборудованы для работы. В них есть реанимационные наборы, кислородные аппараты и многое другое. Насчёт транспорта затруднений нет. По поводу выплат мы ещё раз поднимем этот вопрос в акимате, но как он решится, я не знаю, - сказал Айралбек Ширшикбаев.



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Комментарии ( 6 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 13:27
tata,
Честно говоря, в нашей медицине я умных ещё не встречала, даже там, где платят хорошо.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • rastolkuy
 tata (Посетители) Сегодня, 12:02
Тина,
Платят как дуракам, но спрашивают как с умных! Это про нашу медицину.

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • bekenova
  • tata
  • rastolkuy
  • Ingul
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:55
С такой позорной зарплатой нормальных специалистов в скорой скоро не останется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • zhanino
  • Maximus
  • Око
  • babushka
  • tolk
  • rastolkuy
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:53
на самом деле ситуация давным давно вышла из под контроля чинуш. и не потому что она аховая, а потому что у них элементарных мозгов нет. и эти люди нас заставляют им верить.

Цитата: Тина
Люди в скоро дозвониться не могут, а если и выходит, то скорая не приезжает!

в соседней ветке сообщили, что кареты Скорой помощи н адорогах не пропускают и какие то дебоширы сплошь и рядом им под колеса ложаться.
 
-2
  • tolk
  • Андpей
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • babushka
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:34
Так как они работают, я бы им и зп не давала!!!
Люди в скоро дозвониться не могут, а если и выходит, то скорая не приезжает!
В больницах не узнать даже о состоянии человека, полный бардак!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Pinochet
  • 618965450
  • Око
  • babushka
  • tolk
  • rastolkuy
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:26
Эх какие вилы. Вроде как надо кричать что заражённых больше и надо вакцинироваться. А с другой стороны если больше зараженных то и больше премий надо выплачивать....

У фельдшеров видать другая газета в которой публикуют что новых случаев заражением ковидом всё меньше и меньше. И уже зеленющая зона. Почти никто не болеет. Всё прекрасно, премии не за что давать.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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