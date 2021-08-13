Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау

Фото организаторов акции
Акция «Чистый берег» прошла при поддержке акимата области и была приурочена к Международному Дню Каспия, который отмечается 12 августа.
На призыв федерации подводного спорта региона откликнулись 20 подводных охотников, жителей нашего города. Они больше трех часов доставали мусор со дна моря в пределах ста метров от берега. Им удалось собрать тонну отходов. По словам Шамиля Темирханулы, море в этом году чище, чем в прошлом.
- Хочу призвать жителей и гостей города и области, давайте защитим наш Каспий от мусора, так как Каспий для нас очень дорог, - сказал Шамиль Темирханулы.
Напомним, в акции приглашали принять участие всех желающих.
На призыв федерации подводного спорта региона откликнулись 20 подводных охотников, жителей нашего города. Они больше трех часов доставали мусор со дна моря в пределах ста метров от берега. Им удалось собрать тонну отходов. По словам Шамиля Темирханулы, море в этом году чище, чем в прошлом.
- Хочу призвать жителей и гостей города и области, давайте защитим наш Каспий от мусора, так как Каспий для нас очень дорог, - сказал Шамиль Темирханулы.
Напомним, в акции приглашали принять участие всех желающих.