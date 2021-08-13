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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:52

Просмотров: 580

Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау

В Актау прошла акция по очистке прибрежной линии морского дна от мусора. В ней приняли участие 20 неравнодушных жителей. Об этом рассказал Шамиль Темирханулы, представитель федерации подводного спорта Мангистауской области.

Фото организаторов акции
Акция «Чистый берег» прошла при поддержке акимата области и была приурочена к Международному Дню Каспия, который отмечается 12 августа.

На призыв федерации подводного спорта региона откликнулись 20 подводных охотников, жителей нашего города. Они больше трех часов доставали мусор со дна моря в пределах ста метров от берега. Им удалось собрать тонну отходов. По словам Шамиля Темирханулы, море в этом году чище, чем в прошлом.

- Хочу призвать жителей и гостей города и области, давайте защитим наш Каспий от мусора, так как Каспий для нас очень дорог, - сказал Шамиль Темирханулы.



Напомним, в акции приглашали принять участие всех желающих.



Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау
Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау
Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау
Тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау
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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:41
Молодцы ребята спасибо вам огромное.я вот порой купаюсь и со дна мусор вытаскиваю на берег отдыхающие порой так смотрят типа дурак что ли зачем ты это такие сюда
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 16:30
Это же Русик говорит на видео,а не Шамиль!
 
 

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