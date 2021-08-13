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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 238

В бюджете села Сайын Шапагатов в Мангистау нет средств на замену покрытия футбольного поля

Аким села Сайын Шапагатов Сайран Кылыш сообщил, что средств на замену покрытия на футбольном поле в этом году в бюджете не предусмотрено. Но заменить его пытаются за счет предпринимателей.

Кадр видео
Аким села Сайин Шапагатов сообщил, что знает о чаяниях местных футболистов. И ранее он установил на поле освещение, которого там раньше не было. Но средств на замену искусственного покрытия в акимате пока нет.

- Два предпринимателя получили землю, на которой они будут строить спортивные комплексы, там будут футбольные площадки. Что касается нового покрытия, в этом году на это средств не выделено. Но я попросил предпринимателей заняться этим вопросом, и они пообещали это сделать. Но когда точно они смогут найти на это деньги, пока не известно. Два месяца назад мы установили на поле освещение. Раньше там и света не было, - сказал Сайран Кылыш.

Кроме того, по словам акима, в селе будет строиться еще один спортивный комплекс.

- Сейчас спортивный комплекс строится в селе Акшукур. Аким района нам сказал, что такой же комплекс построят и в нашем селе. Ранее я подавал заявление на строительство спортивного комплекса. Проект в этом году должны утвердить. И как только маслихат района утвердит, нам выделят деньги, и мы начнем строить. Первым делом это сделаем, - сказал Сайран Кылыш.

Жители села Сайын Шапагатов попросили построить им еще и детскую площадку. Аким сообщил, что и об этом уже попросил предпринимателей.

Напомним, футболисты пожаловались, что им приходится играть на изодранном в клочья покрытии футбольного поля.




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