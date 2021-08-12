Не видать нам «золото» олимпиад! На изодранном в клочья покрытии футбольного поля играют в селе Саин Шапагатов в Мангистау

Оторванные полотна покрытия на поле, по словам футболистов, приходится во время игры постоянно поправлять. Нередко игроки спотыкаются о заплатки и падают.- Это состояние нашего единственного поля на сегодняшний день. На спорт выделяются немаленькие деньги, но почему до нас дела никому нет. Невозможно играть на этом поле, но и выхода другого нет. Поэтому приходится постоянно падать, поправлять эти оторванные куски, и вместо того, чтобы быть сосредоточенным на игре, быть осторожным, - говорят спортсмены.В совещании у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов.Вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле правительства."В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач:- повысить доступность для занятия массовым и детским спортом;- повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов;- взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии Nur Otan по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором;- с учётом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд, и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и другие);- обеспечить жёсткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт;- пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учётом новых задач, стоящих перед отраслью;- обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране".