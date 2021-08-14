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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 296

«Толкучка» в мангистауском ЦОНе: Ситуацию разъяснили специалисты

Медленное обслуживание людей и столпотворение в секторе обслуживания населения в доме культуры Мунайлинского района прокомментировала PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Кадр видео
По словам Жадыры Шалабаевой, в секторе обслуживания населения Мунайлинского района работает один отдел выдачи справок и один специалист. Вчера, 13 августа, у отдела образовалась «толкучка». Посетителям объяснили о наличии секторов самообслуживания в школах и в отделении АО «Казпочта», но они пожелали, чтоб им все показывал менеджер.

Как сообщила Жадыра Шалабаева, справку можно получить онлайн, находясь дома. При отсутствии гаджетов или доступа в интернет, можно воспользоваться услугой через сектор самообслуживания в любой из общеобразовательных школ Мунайлинского района, а также в здании «Казпочты».

Специалисты ЦОНа обучили операторов «Казпочта» оказанию онлайн-услуг населению. Там же, на месте, люди могут получить те или иные услуги ЦОНа.

- Граждане должны понимать и постараться пользоваться услугами онлайн. В социальных сетях доступны видеоинструкции. На портале электронного правительства «eGov» в режиме онлайн вас также может проконсультировать специалист, - говорит Жадыра Шалабаева.


Жадыра Шалабаева привела в пример жителей села Батыр. Там функционирует одна школа и отделение «Казпочты», при которых заработали секторы самообслуживания. Сельчане остались довольны появлением подобных услуг населению.

Напомним, жители Мунайлинского района пожаловались на работу сотрудников ЦОНа, которые медленно обслуживают людей и создают столпотворение.




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Комментарии ( 1 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 15:19
Какая безграмотность... легче в толпе отстоять длительное время, чем открыть комп и получить справку через егов?
Лучше толкаться и распространять вирус? А потом в СМИ сводки о сотнях заболевших?
Властям надо реально думать о сокращении ряда сборищ людей больше 5-ти человек!
Посещение ЦОНов должно быть сведено к минимуму!
Вплоть до рассылки по почте водительских прав на адрес!
Почему в Канаде это делается легко и просто, а в Актау организовать доставку не возможно?
Кто в Канаде в налоговую ходит? Никто! Бухгалтера только изредка, когда возникают сложные вопросы!
 
 

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