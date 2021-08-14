«Толкучка» в мангистауском ЦОНе: Ситуацию разъяснили специалисты

- Граждане должны понимать и постараться пользоваться услугами онлайн. В социальных сетях доступны видеоинструкции. На портале электронного правительства «eGov» в режиме онлайн вас также может проконсультировать специалист, - говорит Жадыра Шалабаева.

По словам Жадыры Шалабаевой, в секторе обслуживания населения Мунайлинского района работает один отдел выдачи справок и один специалист. Вчера, 13 августа, у отдела образовалась «толкучка». Посетителям объяснили о наличии секторов самообслуживания в школах и в отделении АО «Казпочта», но они пожелали, чтоб им все показывал менеджер.Как сообщила Жадыра Шалабаева, справку можно получить онлайн, находясь дома. При отсутствии гаджетов или доступа в интернет, можно воспользоваться услугой через сектор самообслуживания в любой из общеобразовательных школ Мунайлинского района, а также в здании «Казпочты».Специалисты ЦОНа обучили операторов «Казпочта» оказанию онлайн-услуг населению. Там же, на месте, люди могут получить те или иные услуги ЦОНа.Жадыра Шалабаева привела в пример жителей села Батыр. Там функционирует одна школа и отделение «Казпочты», при которых заработали секторы самообслуживания. Сельчане остались довольны появлением подобных услуг населению.Напомним, жители Мунайлинского района пожаловались на работу сотрудников ЦОНа, которые медленно обслуживают людей и создают столпотворение.