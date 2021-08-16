В Актау на многодетную мать подали в суд за нецелевое использование денежного гранта

Фото из личного архива Гаухар Ешмахановой

Гаухар Ешмуханова записала видеообращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь восстановить справедливость. Женщина рассказала, что она получила грант в размере 500 тысяч тенге по программе от национальной палаты предпринимателей. Однако из-за пандемии бизнес не пошел.



- Наша семья воспитывает девятерых детей. Десятого мы ждем. За все это время мы с мужем никогда не просили помощи от государства. Мы оба работаем и зарабатываем, чтобы обеспечить детей. Ни разу я не участвовала на различных митингах, где выступают многодетные матери. Живем своей жизнью и никому не жалуемся. Однако недавно я получила уведомление о том, что на меня подали в суд, - рассказала Гаухар Ешмуханова.



По словам Гаухар Ешмухановой, она планировала открыть текстильное производство.



- Я приобрела швейное оборудование, но началась пандемия – арендовать помещение было сложно. Поэтому часть денег я потратила на оборудование, оставшиеся деньги я вложила в другие мои проекты. Я занимаюсь сетевым маркетингом, зарабатывая онлайн из дома, - уверяет женщина.



Многодетная мать подчеркивает, что у нее есть все чеки и документы, подтверждающие, что деньги она потратила по целевому назначению.



- Даже учитывая то, в каком положении из-за пандемии мы оказались, я нашла выход и инвестировала деньги в правильное русло. Все это я буду доказывать в суде, у меня есть все нужные доказательства. Я человек честный, никого не обманывала, и скрываться не собираюсь, - добавила жительница Актау.



Судебное заседание, где будут разбирать дело Гаухар Ешмухановой, состоится 18 августа.



О многодетной семье из Актау стало известно в мае 2021 года. Тогда сообщалось, что Сакен и Гаухар Ешмухановы поженились в 2001 году. С тех пор у молодой семьи родились девять детей, четверо сыновей и пятеро дочерей. Пара воспитывает двойняшек - мальчика и девочку. Сейчас многодетная семья ждет 10-го ребенка.