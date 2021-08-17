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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:23

Просмотров: 459

Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку

Горожане сообщают о беспорядке в 4 микрорайоне, за зданием кафе «У камина».

Фото жителей 4 микрорайона
По словам жителей 4 микрорайона, кафе «У камина» закрылось 2-3 месяца назад. Все отходы и мусор работники заведения вывалили на задний двор. Из-за жары стоит зловоние.

Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку


Также люди сообщили о бардаке у здания бывшего кафе «San Remo», рядом с кафе «У камина».

Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку


- Разбили, разломали всё, что можно было - растащили. Кругом мусор, а мимо ходят люди, бегают дети. Где владелец кафе? Если оно ему не нужно, то продайте человеку, который сделает его полезным и прибыльным! В пример - школа боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь», где всегда царит чистота и порядок. И, представляете, спортсмены идут туда на занятия, а по пути им встречается эта свалка, - обратилась жительница 4 микрорайона Виктория.


Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку


Напомним, на мусорную свалку у здания бывшего кафе «San Remo» жители 4 микрорайона пожаловались в 2017 году. Тогда в отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау заверили, что владельцу объекта уже выдвинули требование об уборке территории. Позже территория была очищена.

Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку

Территория у заброшенного кафе в Актау превратилась в мусорную свалку



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