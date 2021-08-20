Городской акимат: Мусорная свалка у заброшенных кафе в Актау будет убрана

Фото жителей 4 микрорайона
Чиновники установили, что заброшенные кафе «У камина» и «San Remo» в 4 микрорайоне на данный момент принадлежат четырём лицам.
В городском акимате сообщили, что один из нынешних владельцев имущества взял на себя ответственность и приступит к уборке территории.
Напомним, горожане сообщили о беспорядке в 4 микрорайоне за зданием кафе «У камина» и «San Remo».
В городском акимате сообщили, что один из нынешних владельцев имущества взял на себя ответственность и приступит к уборке территории.
Напомним, горожане сообщили о беспорядке в 4 микрорайоне за зданием кафе «У камина» и «San Remo».
Оставьте свой комментарий первым.