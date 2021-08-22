Возле заброшенных кафе в Актау навели порядок

- Всё убрали. Наконец-то, чистота. Аж, глаза радуются. А вот надолго ли? - говорит Виктория.

По словам жительницы 4 микрорайона Виктории, территория у заброшенных кафе «У камина» и «San Remo» очищена от мусора.Напомним, на мусорную свалку у заброшенных кафе пожаловались горожане.В городском акимате позже сообщили, что территория будет убрана