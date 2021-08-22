Стало известно о смерти бывшего акима Бейнеуского района

- Скончался наш брат-лидер, который несколько лет управлял нашим районом и способствовал духовно-экономическому росту нашей страны. Да благословит Аллах нашего брата! Наши соболезнования семье. Мы желаем долгих лет жизни его сыновьям и дочерям, - написал Камалбай Махсетов.

Басшы Азирханов с имамом районной мечети Камалбай Махсетовым

Имам районной мечети на своей странице в Facebook сообщил сегодня, 22 августа, о кончине бывшего акима Бейнеуского района Басшы Азирханова.В паблике beyneutoday в Instagram также выразили свои соболезнования родным и близким Басшы Азирханова.Басшы Азирханов родился 1 сентября 1954 года в селе Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области. Государственный и общественный деятель, ветеран труда, кандидат политических наук (2002 год), награждён орденами «Парасат» и почёта.Трудовой путь он начал с 1972 года рабочим совхоза «Мангистау» Бейнеуского района Мангистауской области.В 1973 году поступил в Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.С 1978 года работал электромехаником Бейнеуского линейного района Мангышлакской области.С 1979 года был заведующим отдела Бейнеуского райкома комсомола Мангышлакской области.С 1980 года занимал должность второго секретаря, а позже стал первым секретарём.С 1983 года был назначен секретарём Комитета партии Бейнеуского железнодорожного узла Мангышлакской области.С 1989 года работал секретарём Бейнеуского райкома партии Гурьевской области.С 1990 года являлся председателем Бейнеуского районного Совета народных депутатов Мангистауской области.С 1992 года занял место руководителя Бейнеуской районной администрации Мангистауской области.С 1995 по 2017 годы находился на должности акима Бейнеуского района Мангистауской областиС 2017 года находился на заслуженном отдыхе.