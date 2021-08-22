Стало известно о смерти бывшего акима Бейнеуского района

Басшы Азирханов. Фото из паблика beyneutoday
Имам районной мечети на своей странице в Facebook сообщил сегодня, 22 августа, о кончине бывшего акима Бейнеуского района Басшы Азирханова.
В паблике beyneutoday в Instagram также выразили свои соболезнования родным и близким Басшы Азирханова.
Басшы Азирханов родился 1 сентября 1954 года в селе Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области. Государственный и общественный деятель, ветеран труда, кандидат политических наук (2002 год), награждён орденами «Парасат» и почёта.
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Трудовой путь он начал с 1972 года рабочим совхоза «Мангистау» Бейнеуского района Мангистауской области.
В 1973 году поступил в Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1978 года работал электромехаником Бейнеуского линейного района Мангышлакской области.
С 1979 года был заведующим отдела Бейнеуского райкома комсомола Мангышлакской области.
С 1980 года занимал должность второго секретаря, а позже стал первым секретарём.
С 1983 года был назначен секретарём Комитета партии Бейнеуского железнодорожного узла Мангышлакской области.
С 1989 года работал секретарём Бейнеуского райкома партии Гурьевской области.
С 1990 года являлся председателем Бейнеуского районного Совета народных депутатов Мангистауской области.
С 1992 года занял место руководителя Бейнеуской районной администрации Мангистауской области.
С 1995 по 2017 годы находился на должности акима Бейнеуского района Мангистауской области
С 2017 года находился на заслуженном отдыхе.
- Скончался наш брат-лидер, который несколько лет управлял нашим районом и способствовал духовно-экономическому росту нашей страны. Да благословит Аллах нашего брата! Наши соболезнования семье. Мы желаем долгих лет жизни его сыновьям и дочерям, - написал Камалбай Махсетов.⠀
Басшы Азирханов с имамом районной мечети Камалбай Махсетовым
В паблике beyneutoday в Instagram также выразили свои соболезнования родным и близким Басшы Азирханова.
Басшы Азирханов родился 1 сентября 1954 года в селе Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области. Государственный и общественный деятель, ветеран труда, кандидат политических наук (2002 год), награждён орденами «Парасат» и почёта.
⠀
Трудовой путь он начал с 1972 года рабочим совхоза «Мангистау» Бейнеуского района Мангистауской области.
В 1973 году поступил в Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1978 года работал электромехаником Бейнеуского линейного района Мангышлакской области.
С 1979 года был заведующим отдела Бейнеуского райкома комсомола Мангышлакской области.
С 1980 года занимал должность второго секретаря, а позже стал первым секретарём.
С 1983 года был назначен секретарём Комитета партии Бейнеуского железнодорожного узла Мангышлакской области.
С 1989 года работал секретарём Бейнеуского райкома партии Гурьевской области.
С 1990 года являлся председателем Бейнеуского районного Совета народных депутатов Мангистауской области.
С 1992 года занял место руководителя Бейнеуской районной администрации Мангистауской области.
С 1995 по 2017 годы находился на должности акима Бейнеуского района Мангистауской области
С 2017 года находился на заслуженном отдыхе.
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