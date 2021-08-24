От COVID-19 умерли 20 человек в Мангистау

Фото из доступных источников
С 17 по 24 августа в области выздоровели 1683 мангистаусца.
В настоящее время в стационарах проходят лечение 995 пациентов.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 20 человек.
Напомним, COVID-19 обнаружили у 242 человек в регионе за прошедшие сутки.
В настоящее время в стационарах проходят лечение 995 пациентов.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 20 человек.
Напомним, COVID-19 обнаружили у 242 человек в регионе за прошедшие сутки.
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