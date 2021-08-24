Трудовой спор персонала нефтесервисной компании в Мангистау урегулировали

- Руководством ТОО решено повысить зарплату производственному рабочему персоналу. В дальнейшем мы предусматриваем поэтапно решать трудовые вопросы, включая заработную плату и жилищно-бытовые условия. В этих целях разработан и введён в действие план мероприятии по улучшению жилищно-бытовых условий, - отметил советник директора ТОО «Мобил Сервис Групп» Сержан Сарин.

Руководящий состав ТОО «Мобил Сервис Групп» сегодня, 24 августа, встретился со своими работниками.Были обсуждены вопросы возникшего спора. Стороны пришли к соглашению о повышении заработной платы производственному персоналу.Напомним, 30 июля ряд работников субподрядной организации ТОО «Мобил Сервис Групп» записали видеообращение своему руководству с требованиями о повышении заработных плат.