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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:28

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Трудовой спор персонала нефтесервисной компании в Мангистау урегулировали

Между работниками и руководством ТОО «Мобил Сервис Групп» достигнуто соглашение о повышении заработной платы производственному персоналу, сообщили в управлении частной субподрядной организации.

Фото предоставили в ТОО «Мобил Сервис Групп»
Руководящий состав ТОО «Мобил Сервис Групп» сегодня, 24 августа, встретился со своими работниками.

Были обсуждены вопросы возникшего спора. Стороны пришли к соглашению о повышении заработной платы производственному персоналу.

- Руководством ТОО решено повысить зарплату производственному рабочему персоналу. В дальнейшем мы предусматриваем поэтапно решать трудовые вопросы, включая заработную плату и жилищно-бытовые условия. В этих целях разработан и введён в действие план мероприятии по улучшению жилищно-бытовых условий, - отметил советник директора ТОО «Мобил Сервис Групп» Сержан Сарин.


Напомним, 30 июля ряд работников субподрядной организации ТОО «Мобил Сервис Групп» записали видеообращение своему руководству с требованиями о повышении заработных плат.



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