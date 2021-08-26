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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:04

Просмотров: 997

Трансформация физического лица в юридическое, или как начисляют ОДН в Актау

Оплата тарифа за общедомовые нужды производится управляющей компанией, КСК или объединением собственников имущества (ОСИ) на основании заключенных договоров, поэтому тариф для такой организации применяется как для юридических лиц. Об этом сообщил Жандос Салимов, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (МНЭ) РК по Мангистауской области.

Фото с сайта inform.kz
Жандос Салимов ответил на возмущения горожан новыми счетами за электроэнергию на общедомовые нужды. Он сообщил, что до 1 июля 2021 года ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» работал по следующим тарифам, без учёта НДС:

- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.

С 1 июля 2021 года введены новые тарифы на электроэнергию для Актау и Мунайлинского района - 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учёта НДС, в том числе дифференцированные цены по группам потребителей, без учета НДС:

- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 17,82 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 19,75 тенге за 1 кВт.ч.
- для предприятий, обеспечивающих производство социально-значимых продуктов и товаров, для внутреннего потребления тариф составил 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учета НДС.

- На сайте Lada.kz в статье «Беспредел по тарифам электроэнергии» от 19.08.2021 года указано, что «AllianceEnergoSnab-Актау» выставлял жировки с июня 2020 года по 17,88 тенге с НДС для физических лиц, вводимую только с 1 июля 2021 года. На что поясняем - новый тариф на электроэнергию для физических лиц остался неизменным, то есть тариф 15,96 тенге за 1 кВт.ч. без НДС или 17,88 тенге за 1 кВт.ч. с НДС действовал на протяжении 2020 года и продолжает действовать после согласования новых тарифов, что видно на вышеуказанных тарифах до и после, - сказал Жандос Салимов.

По тарифу за общедомовые нужды он пояснил, что за данную услугу оплата производится управляющей компанией, КСК либо ОСИ на основании заключенных договоров.

- Согласно статье 2 пункта 16-6 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией. А значит тариф для такой организации применяется как для юридических лиц, - отметил Жандос Салимов.

Напомним, жители Актау пожаловались на высокий тариф за электроэнергию на ОДН.



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Комментарии ( 7 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:05
Думаю это прокладка не простая. Не то бы чтоб крыша была а сама крыша этим управляет. Ну вы поняли наверное
 
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  • ЁмоЁ
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 09:41
В самом деле. Счет выставляется физическому лицу и оплачивает это дело физическое лицо. Причем здесь юридические лица? Очередная форма мошенничества? Причем такая наглая и непрекрытая. Это представляете,как нас всех за дураков дежат,если даже не стараются прикрыть это по умному. Типа :"весь предыдущий бред сожрали ,и это сожрут. Ну потрепыхаются чуть -чуть".
 
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  • Empro
  • tarnavsk70
  • ЁмоЁ
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 08:56
Я -физ.лицо и не имеете право в Моей жировке применять ставку юр.лица! Обнаглели!!!
 
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  • КУРЬЕР
  • Галина63
  • Kain-Livesy
  • Empro
  • tarnavsk70
  • ЁмоЁ
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 08:40
за данную услугу оплата производится управляющей компанией, КСК либо ОСИ на основании заключенных договоров

Ну и выписывайте счета КСК либо ОСИ. Почему вы нам их выставляете (физическим лицам)?
 
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  • Галина63
  • zhanino
  • tarnavsk70
  • ЁмоЁ
  • Абвгд
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:36
после таких пояснений у меня вопрос:
на кой хрен нам такой департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (МНЭ) РК по Мангистауской области и его руководитель?
с учетом того, что это Альянс итак прокладка, то получается этот департамент прокладка под прокладку?
 
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  • Галина63
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 08:25
типа законно- законная лазейка содрать чуток с нас, что б кому то на карман урвать... burumburum
 
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  • Галина63
 Кари (Посетители) Сегодня, 08:20
Не помню чтобы со мной договор составляли на ОДН
 
 

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