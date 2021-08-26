Трансформация физического лица в юридическое, или как начисляют ОДН в Актау

Фото с сайта inform.kz
Жандос Салимов ответил на возмущения горожан новыми счетами за электроэнергию на общедомовые нужды. Он сообщил, что до 1 июля 2021 года ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» работал по следующим тарифам, без учёта НДС:
- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.
С 1 июля 2021 года введены новые тарифы на электроэнергию для Актау и Мунайлинского района - 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учёта НДС, в том числе дифференцированные цены по группам потребителей, без учета НДС:
- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 17,82 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 19,75 тенге за 1 кВт.ч.
- для предприятий, обеспечивающих производство социально-значимых продуктов и товаров, для внутреннего потребления тариф составил 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учета НДС.
- На сайте Lada.kz в статье «Беспредел по тарифам электроэнергии» от 19.08.2021 года указано, что «AllianceEnergoSnab-Актау» выставлял жировки с июня 2020 года по 17,88 тенге с НДС для физических лиц, вводимую только с 1 июля 2021 года. На что поясняем - новый тариф на электроэнергию для физических лиц остался неизменным, то есть тариф 15,96 тенге за 1 кВт.ч. без НДС или 17,88 тенге за 1 кВт.ч. с НДС действовал на протяжении 2020 года и продолжает действовать после согласования новых тарифов, что видно на вышеуказанных тарифах до и после, - сказал Жандос Салимов.
По тарифу за общедомовые нужды он пояснил, что за данную услугу оплата производится управляющей компанией, КСК либо ОСИ на основании заключенных договоров.
- Согласно статье 2 пункта 16-6 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией. А значит тариф для такой организации применяется как для юридических лиц, - отметил Жандос Салимов.
Напомним, жители Актау пожаловались на высокий тариф за электроэнергию на ОДН.
- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 16,25 тенге за 1 кВт.ч.
С 1 июля 2021 года введены новые тарифы на электроэнергию для Актау и Мунайлинского района - 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учёта НДС, в том числе дифференцированные цены по группам потребителей, без учета НДС:
- для физических лиц – 15,96 тенге за 1 кВт.ч.;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 17,82 тенге за 1 кВт.ч.;
- бюджетные организации – 19,75 тенге за 1 кВт.ч.
- для предприятий, обеспечивающих производство социально-значимых продуктов и товаров, для внутреннего потребления тариф составил 17,22 тенге за 1 кВт.ч. без учета НДС.
- На сайте Lada.kz в статье «Беспредел по тарифам электроэнергии» от 19.08.2021 года указано, что «AllianceEnergoSnab-Актау» выставлял жировки с июня 2020 года по 17,88 тенге с НДС для физических лиц, вводимую только с 1 июля 2021 года. На что поясняем - новый тариф на электроэнергию для физических лиц остался неизменным, то есть тариф 15,96 тенге за 1 кВт.ч. без НДС или 17,88 тенге за 1 кВт.ч. с НДС действовал на протяжении 2020 года и продолжает действовать после согласования новых тарифов, что видно на вышеуказанных тарифах до и после, - сказал Жандос Салимов.
По тарифу за общедомовые нужды он пояснил, что за данную услугу оплата производится управляющей компанией, КСК либо ОСИ на основании заключенных договоров.
- Согласно статье 2 пункта 16-6 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией. А значит тариф для такой организации применяется как для юридических лиц, - отметил Жандос Салимов.
Напомним, жители Актау пожаловались на высокий тариф за электроэнергию на ОДН.