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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 2661

Работники еще одной компании в Мангистау требуют повышения зарплаты

Рабочие компании ТОО «Techno Trading» в Мангистауской области записали видеообращение к руководству страны. Они просят повысить им заработную плату на 100%.

Кадр видео
Работники компании ТОО «Techno Trading», расположенной в поселке Жетыбай, обратились к жителям страны и Президенту.

- Наша компания занимается бурением, наши зарплаты очень маленькие, с такими темпами, как дорожает все, мы не можем жить на такие зарплаты. Нам их не хватает, поэтому мы просим, чтобы наши зарплаты повысили на 100%. Кроме того, чтобы во время отпуска каждому работнику давали «оздоровительные» в сумме одного оклада. И на каждый праздник премиальные. У нас все дорого, поэтому мы обращаемся за помощью, - говорят рабочие.



Напомним, ранее в Жетыбае работники компании ТОО «Westoilsoftware» требовали повышения заработной платы. Сотрудники компании «Актаукрантехсервис» также записали видеообращение.



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Комментарии ( 4 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:24
serg3132,
Низы не хотят как прежде, верхи не могут, в пору разучивать
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:11
Скажите кто нибудь какая там у них зарплата на сегодня? Хочу понять. И что значит на каждый праздник премиальные, о какой конкретно сумме идёт речь?
 
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serg3132 (Посетители) Сегодня, 18:06
Это если так пойдет работники скоро Интернационал разучивать начнут.Срочно нужно искать врага,а то ведь могут покуситься на святое,на прибыль капиталистов.
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 16:48
Просить надо менять систему.
Через сколько лет ваша З/П снова обесценится?!
 
 

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