Работники еще одной компании в Мангистау требуют повышения зарплаты

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Работники компании ТОО «Techno Trading», расположенной в поселке Жетыбай, обратились к жителям страны и Президенту.
- Наша компания занимается бурением, наши зарплаты очень маленькие, с такими темпами, как дорожает все, мы не можем жить на такие зарплаты. Нам их не хватает, поэтому мы просим, чтобы наши зарплаты повысили на 100%. Кроме того, чтобы во время отпуска каждому работнику давали «оздоровительные» в сумме одного оклада. И на каждый праздник премиальные. У нас все дорого, поэтому мы обращаемся за помощью, - говорят рабочие.
Напомним, ранее в Жетыбае работники компании ТОО «Westoilsoftware» требовали повышения заработной платы. Сотрудники компании «Актаукрантехсервис» также записали видеообращение.
- Наша компания занимается бурением, наши зарплаты очень маленькие, с такими темпами, как дорожает все, мы не можем жить на такие зарплаты. Нам их не хватает, поэтому мы просим, чтобы наши зарплаты повысили на 100%. Кроме того, чтобы во время отпуска каждому работнику давали «оздоровительные» в сумме одного оклада. И на каждый праздник премиальные. У нас все дорого, поэтому мы обращаемся за помощью, - говорят рабочие.
Напомним, ранее в Жетыбае работники компании ТОО «Westoilsoftware» требовали повышения заработной платы. Сотрудники компании «Актаукрантехсервис» также записали видеообращение.