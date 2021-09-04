«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане

Фото жителей Актау
Большая часть горожан, а именно 87 процентов, не оценила данный цветочный «лайфхак». Лишь 13 процентов опрошенных посчитали, что это здорово.
Редакция Lada.kz просит городской акимат сообщить горожанам автора идеи по «озеленению» города. Также хотелось бы узнать сумму, потраченную на эти украшения и сумму экономии на поливе.
Напомним, искусственные цветы в уличных клумбах на центральной улице в 11 микрорайоне ужаснули горожан.
На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.
Редакция Lada.kz просит городской акимат сообщить горожанам автора идеи по «озеленению» города. Также хотелось бы узнать сумму, потраченную на эти украшения и сумму экономии на поливе.
Напомним, искусственные цветы в уличных клумбах на центральной улице в 11 микрорайоне ужаснули горожан.
На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.