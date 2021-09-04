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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 1282

«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане

На странице Lada.kz в Instagram появился опрос среди жителей Актау на тему искусственных цветов, которые «посадили» в клумбах в центре города.

Фото жителей Актау
Большая часть горожан, а именно 87 процентов, не оценила данный цветочный «лайфхак». Лишь 13 процентов опрошенных посчитали, что это здорово.

Редакция Lada.kz просит городской акимат сообщить горожанам автора идеи по «озеленению» города. Также хотелось бы узнать сумму, потраченную на эти украшения и сумму экономии на поливе.

Напомним, искусственные цветы в уличных клумбах на центральной улице в 11 микрорайоне ужаснули горожан.

На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.

«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане


«Кладбище» в центре Актау: Что думают горожане



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Комментарии ( 4 )

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Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 18:46
Отче наш ежеси на небеса посмотри сверху вниз на эту хереси.
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 17:24
И что прокуратура в доле что ли (На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.) по всему городу деревья и кусты сохнут только видно как по городу ездит бригада и пилит деревья но не одного саженца я не видел. Вокруг ботаники 10-й мкр с кранов под себя вода бежит потихоньку и не какого полива нет. Очнитесь выходите из своих кабинетов.
 
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 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 16:12
Так пальмы искусственные уже ставили. Вот теперь и очередь цветов дошла.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:08
Редакция Lada.kz просит городской акимат сообщить горожанам автора идеи по «озеленению» города.

Лично мне плевать,кто автор этой идеи huh Я требую наказания и убрать с должности руководителя отдела ЖКХ,который дал добро на эту убогость!
 
 

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