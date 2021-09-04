Женщина с «красным» статусом заплатит штраф в Мангистау

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По информации санэпидемиологов, женщина с положительным ПЦР-тестом по COVID-19 посещала общественные места и пыталась воспользоваться услугами на объектах, работающих по системе «Ashyq».



На нарушительницу составлен протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК. Санкция предусматривает штраф в размере 30 месячных расчётных показателей - 87 510 тенге.



Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает лиц, находящихся на домашнем карантине, строго соблюдать условия самоизоляции.