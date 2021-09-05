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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 776

Давка в автобусах Актау: Нет места и нет масок

Переполненные пассажирами автобусы жители Актау сравнили с консервными банками с килькой. Ситуацию прокомментировали в акиматах Мунайлинского района и области.

Кадр видео
Местные жители жалуются на нехватку автобусов маршрута № 105. В редакцию Lada.kz прислали несколько видео, на которых видны забитые автобусы и люди без масок, которые пытаются хоть как-нибудь попасть в салон общественного транспорта.

- Это у нас происходит изо дня в день. Чтоб доехать до города на работу, приходится пропускать два-три автобуса, так как они забиты людьми. Все автобусы старые и маловместительные «ПАЗики». Речи о социальной дистанции, конечно, нет, - жалуются люди.


По словам читателей Lada.kz, происходит двоякая ситуация: почему в магазины пускают по «Ashyq», а в общественном транспорте не могут обеспечить безопасные условия.

В выходные дни, как говорят пассажиры, происходит аналогичная ситуация.

В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что во время мониторинга ресторанов проверяли на соблюдение карантинных мер и автобусы.

- Была проведена разъяснительная работа, но проблема выходит из-под контроля в связи с недостаточным количеством автобусов, - говорят чиновники.


Так как маршрут № 105 является областным, как объяснили в акимате Мунайлинского района, то ответственно за него управление транспорта и автомобильных дорог.

В свою очередь, в управлении транспорта и автомобильных дорог региона заявили, что по видеозаписи не ясно, когда это было, и не известны государственные номера автобусов.








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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
  • leo529
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  • alixah
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:30
Я ещё удивляюсь как на самих людей всё не свалили, типа сами лезут в полный автобус.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:25
В свою очередь, в управлении транспорта и автомобильных дорог региона заявили, что по видеозаписи не ясно, когда это было, и не известны государственные номера автобусов.

Такая детская отмазка.
Возьмите, да и выйдите на остановку этого маршрута - посмотрите куда и сколько людей загружается.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 18:17
Зато по приросту мы в тройке(
Сначала делаем, потом думаем.
 
 

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