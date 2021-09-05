Давка в автобусах Актау: Нет места и нет масок

- Это у нас происходит изо дня в день. Чтоб доехать до города на работу, приходится пропускать два-три автобуса, так как они забиты людьми. Все автобусы старые и маловместительные «ПАЗики». Речи о социальной дистанции, конечно, нет, - жалуются люди.

- Была проведена разъяснительная работа, но проблема выходит из-под контроля в связи с недостаточным количеством автобусов, - говорят чиновники.

Местные жители жалуются на нехватку автобусов маршрута № 105. В редакцию Lada.kz прислали несколько видео, на которых видны забитые автобусы и люди без масок, которые пытаются хоть как-нибудь попасть в салон общественного транспорта.По словам читателей Lada.kz, происходит двоякая ситуация: почему в магазины пускают по «Ashyq», а в общественном транспорте не могут обеспечить безопасные условия.В выходные дни, как говорят пассажиры, происходит аналогичная ситуация.В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что во время мониторинга ресторанов проверяли на соблюдение карантинных мер и автобусы.Так как маршрут № 105 является областным, как объяснили в акимате Мунайлинского района, то ответственно за него управление транспорта и автомобильных дорог.В свою очередь, в управлении транспорта и автомобильных дорог региона заявили, что по видеозаписи не ясно, когда это было, и не известны государственные номера автобусов.