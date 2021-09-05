Коммунальщики попросили отнестись с пониманием к «кладбищу» в центре Актау

- Не выдержав погодных условий, большинство цветов высохли и погибли. В связи с этим была необходима замена. Однако, ни в городе, ни в соседних регионах не было живых цветов, так как сейчас не сезон высадки. Чтобы клумбы не пустовали, а также для создания эстетического вида было принято решение временно высадить искусственные цветы, - заверили в ГКП «Акбота».

По словам специалистов ГКП «Акбота», в начале сезона в клумбах были высажены живые цветы. При посадке однолетних цветов сорта петунии и бархатцев по технологии необходимы комплексные минеральные и органические удобрения - от этого зависит приживаемость и рост растений. Но при этом однолетние цветы очень плохо переносят знойную жару.Замену и высадку живых цветов в ГКП «Акбота» пообещали произвести в сентябре. Руководство предприятия попросило горожан с пониманием отнестись к принятым мерам.Напомним, искусственные цветы в уличных клумбах на центральной улице в 11 микрорайоне ужаснули горожан.На странице Lada.kz в Instagram жители Актау высказали мнение об искусственных цветах. 87 процентов опрошенных не оценили данный цветочный «лайфхак». Некоторые комментаторы назвали композицию из искусственных цветов с цифрой 30 «похоронами Независимости».На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.