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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:30

Просмотров: 1322

Коммунальщики попросили отнестись с пониманием к «кладбищу» в центре Актау

Цветочный «лайфхак» в центре города на площади Ынтымак прокомментировали в государственном коммунальном предприятии «Акбота».

Фото автора
По словам специалистов ГКП «Акбота», в начале сезона в клумбах были высажены живые цветы. При посадке однолетних цветов сорта петунии и бархатцев по технологии необходимы комплексные минеральные и органические удобрения - от этого зависит приживаемость и рост растений. Но при этом однолетние цветы очень плохо переносят знойную жару.

- Не выдержав погодных условий, большинство цветов высохли и погибли. В связи с этим была необходима замена. Однако, ни в городе, ни в соседних регионах не было живых цветов, так как сейчас не сезон высадки. Чтобы клумбы не пустовали, а также для создания эстетического вида было принято решение временно высадить искусственные цветы, - заверили в ГКП «Акбота».


Замену и высадку живых цветов в ГКП «Акбота» пообещали произвести в сентябре. Руководство предприятия попросило горожан с пониманием отнестись к принятым мерам.

Напомним, искусственные цветы в уличных клумбах на центральной улице в 11 микрорайоне ужаснули горожан.

На странице Lada.kz в Instagram жители Актау высказали мнение об искусственных цветах. 87 процентов опрошенных не оценили данный цветочный «лайфхак». Некоторые комментаторы назвали композицию из искусственных цветов с цифрой 30 «похоронами Независимости».

На озеленительные работы в Актау в этом году выделили 890 миллионов тенге.




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Комментарии ( 6 )

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 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 23:29
Почти во всех летних кафе и у многих горожан снаружи окон эти самые петунии преспокойненько пережили это лето. Вы скажете это какое-то чудо? Нет, за ними просто ухаживали, поливали в конце концов. Уже который год внутри микрорайонов коммунальщики поливают деревья два-три раза за лето, в этом году два раза. Бог, конечно, этих уродов отвечающих за полив накажет, но хотелось бы чтобы это сделал наш самый справедливый человеческий суд. Многие жители Актау, я уверен, подбросили бы дровишек в костер с этими негодяями.)))
 
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 Банкир (Посетители) Вчера, 23:23
Цитата: Космос
Себя хоть уважайте, свой труд, своё имя

Какой ТРУД??? какое ИМЯ??? откаты, списание, распил...Шевченко был зелёным городом...
 
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 111753576 (Посетители) Вчера, 23:06
Чёт нет желания относится с пониманием того,что тебя "дурят". bazar
 
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 Космос (Посетители) Вчера, 22:13
Полная чушь эти объяснения! Эти доводы, может быть прокатят для юнцов до 30 лет, которые не видели город Шевченко. Петунья и прочие однолетние цвели в городе буйным цветом с ранней весны до поздней осени. Кто постарше, тот помнит густые клумбы по всему городу и летом жара была не помеха потому, что ПОЛИВАЛИ и УХАЖИВАЛИ не случайные люди, якобы победившие в тендере, а специалисты своего дела! Был целый Цех озеленения со специалистами, которые круглогодично работали над озелением города

Одно не пойму - если столкнулись с трудностями с озеленением, зачем вообще было нужно бумажные цветы втыкать??? Оставьте просто зелёный газон, трава пока растёт же... ))))))))
Столько денег на бестолковые поступки ушатали... кто-то же типа, подсуетился столько бумажных цветов закупить ;)

Себя хоть уважайте, свой труд, своё имя

...ритальное агенство! )))))
 
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 тишка (Посетители) Вчера, 22:02
какое понимание... лучше было бы зеленую травку, чем "хоронить" город







 
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 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 21:43
Просто поливать так и не научились.
Сколько раз жители города жаловались на полив в дневное время, когда сочетание воды и пекла "выжигает" растительность. А воз и ныне там.
Если вообще поливали.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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