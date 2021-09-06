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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 3431

Часть работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации

Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» записали видеообращение, в котором сообщили, что их отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавирусной инфекции.

Скрин видео
Работники предприятия сообщили, что тех, кто не сделал вакцину против коронавирусной инфекции отправили в отпуск без содержания. Инцидент произошёл сегодня, 6 сентября, в тот момент, когда они пытались как обычно пройти на рабочие места.


- Нас временно отстранили от работы. Но мы против вакцинации, и почему мы теперь должны делать прививку или сдавать ПЦР. Мы считаем, что это нарушает наши конституционные права, - говорят рабочие.

Редакция ожидает комментарий от ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Напомним, ранее главный санитарный врач РК подписал постановление, которое вступило в силу 6 сентября и предусматривает ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев) для ряда организаций и объектов.




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Комментарии ( 24 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 17:38
sake bakeevich,
Если вы не знаете - подавяющее большинство людей выздоравливает, да и вообще болеет в легкой форме. Если болезнь действительно так заразна, как нам говорят, значит зараженных еще больше (фиксируются не все, ведь есть бессимптомные больные, которым вообще нет причин думать, что они болеют), но в таком случае смертность еще ниже, чем официальные данные.
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:34
Цитата: OpOp
они останутся без работы потому, что их просто выталкивают из жизни.

Ну всё правильно, ещё в 2012 году, на международном экономическом форуме, Греф с Чубайсом рассказывали об "излишних трудовых ресурсах", которые не нужны экономике.
Места уволенных займут другие люди, желающие найдутся.

По большому счёту выбора то и нет у людей - "либо ты делаешь то, что мы тебе говорим, либо мы тебя выдавим из этой жизни".
Как говорят русские: "Не мытьём так катанием".

Цитата: OpOp
Странно , да? Вакцина не помогает, но продолжаем колоть.

Я же говорю: Ничего личного! Просто бизнес! devil
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:27
OpOp, значит для вас даже небольшая, но все-таки защита от смертельного заболевания ничто по сравнению с вашей личной свободой и убежденностью в "неправильности" вакцины от нее? Я восхищен, вам надо было родится лет на сто раньше, Владимир Ильич любил таких пассионариев.
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:26
Цитата: Андpей
И доже что бы вакцинированные сдавали пцр тест. Так как вакцина не защищает от вируса.

Все давно об этом знают, и тому яркий пример Израиль! Там вакцинировано практически всё население, но заболеваемость не упала, а только растёт, уже тех кто не сделал третью вакцину приравнивают к тем кто вообще не кололся, но дело то не в здоровье людей! Всем плевать заболели вы или нет, выжили или сдохли. Важно протолкнуть вакцину на рынок и чем больше - тем больше откаты.
По другому не возможно объяснить рвение властей вакцинировать население.
И не надо мне говорить о заботе о нации прочую чушь! Бизнес зажимают, налоги растут, в жизнь продвигают Маркировку из за которой все продукты, лекарства подорожают, обувь, одежда и т.д. всё подорожает от 15% до 30%! Это забота правительства о населении? Открывайте кошельки! Маркировка идёт! Зато небольшой круг лиц на самом верху будут от маркировки получать миллиардные прибыли!

Вакцинированные по сути являются супер распространителями инфекции, и казалось бы с ними наоборот надо было бы быть осторожней, но они "ПОКУПАТЕЛИ"! А покупатель всегда прав молодец!

Цитата: sake bakeevich
Коротко о себе: привился пять месяцев назад, пока ничего лишнего на теле не выросло, на работе прививку не требовали.

Это личный выбор каждого! Участвовать в медицинском эксперименте или нет. Вы выбрали участие, они не хотят быть подопытными.
Предоставьте им испытанную и безопасную вакцину и они согласятся. А то что сейчас колют народу - НЕ одобрено ВОЗ!
Читайте сайт ВОЗ, там всё написано, в том числе и причины почему Спутнику отказано в регистрации, и это далеко не политические причины, как об этом голосит РТР)))
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 17:17
sake bakeevich,
конечно я понимаю, что пишу. Людей исключают из жизни, потому что они отказываются рисковать своим здоровьем попусту, отказываются отдавать свои тела в чужое распоряжение - их увольняют, лишают средств к существованию, запрещают вести полноценную жизнь. Мы не можем сказать, что вакцина обязательно вредна (хотя скорость с которой ее сделали и всем в обязательном пордке навялили, наводит на мысли если не о запланированном ущербе для здоровья, то хотя бы о недостаточной изученности последствий), но уже сейчас можем сказать, что она не дает защиты. Кстати, об этом говорят уже во всем мире. Странно , да? Вакцина не помогает, но продолжаем колоть.
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 17:12
Цитата: NeirosMD
Вы всю конституцию прочитайте

Обязательная Вакцинация вводиться при режиме ЧС Условия угрожающие жизни и здоровью людей. Ни кто режим ЧС не вводил и не собирается. Значит действия работодателя не законны.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:08
Цитата: OpOp
они останутся без работы

Не переживайте! На их место возьмут других crazy Ведь у ген.директора есть свои родственники,которые займут места технологов и инженеров,а у тех есть свои родственники,которые заменят мастеров и начальников смен,и у них тоже есть родственники,которые ничего не умеют,но их возьмут всё-равно,там по месту вакцинированные научат что да как...Из этой цепочки останется только сделать вывод,что скоро МАЭКу---амба! draznilka
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 17:08
Похоже эти рабочие не то что, про пользу вакцинации не в курсе(считают что это вред), но они ещё и новости не читают, писали ведь-или чипируйтесь или с пцр справкой идите на работу!
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:07
Don Quixote,
Вот это реальный пример действия вакцины, вакцина вызывает приступы агрессии к другим людям!

Цитата: Empro
У нас обязаловка(

В России население большое, там уже шишки сделали деньги на вакцинах, а Казахстан маленький, вакцину закупили, откаты получили, а её девать некуда, вот поэтому и заставляют всех вакцинироваться!
Ничего личного, просто бизнес!
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:02
OpOp, сами хоть поняли, что написали? У вас просто пока нет антиваксеров, которые умерли от коронавируса. Желаю вам чтобы и впредь не было, но это, к сожалению, лучше всего открывает людям глаза.
 
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