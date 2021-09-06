Часть работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации

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Работники предприятия сообщили, что тех, кто не сделал вакцину против коронавирусной инфекции отправили в отпуск без содержания. Инцидент произошёл сегодня, 6 сентября, в тот момент, когда они пытались как обычно пройти на рабочие места.
- Нас временно отстранили от работы. Но мы против вакцинации, и почему мы теперь должны делать прививку или сдавать ПЦР. Мы считаем, что это нарушает наши конституционные права, - говорят рабочие.
Редакция ожидает комментарий от ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, ранее главный санитарный врач РК подписал постановление, которое вступило в силу 6 сентября и предусматривает ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев) для ряда организаций и объектов.
- Нас временно отстранили от работы. Но мы против вакцинации, и почему мы теперь должны делать прививку или сдавать ПЦР. Мы считаем, что это нарушает наши конституционные права, - говорят рабочие.
Редакция ожидает комментарий от ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, ранее главный санитарный врач РК подписал постановление, которое вступило в силу 6 сентября и предусматривает ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев) для ряда организаций и объектов.