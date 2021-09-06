Пеликан разгуливает на набережной в Актау

По предположению Кирилла Осина, птица могла прилететь с озера Караколь.- Всё нормально с ним. Ему нужно отдохнуть, и он улетит сам, - прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».Эколог также сообщил, что пеликан даёт себя гладить. Люди с ним фотографируются.- У него нет повреждений, приземлился он нормально. Даёт всем себя погладить, ходит, отдыхает. Есть риск, что из-за того, что он в черте города, его «затискают», но надеемся, что люди будут к нему доброжелательны, - сообщили очевидцы.