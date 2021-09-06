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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 477

Пеликан разгуливает на набережной в Актау

По словам очевидцев, птица сидит на набережной в 14 микрорайоне. Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау» сообщил, что специалист учреждения осмотрел пеликана, и он здоров.

Фото очевидцев
По предположению Кирилла Осина, птица могла прилететь с озера Караколь.

- Всё нормально с ним. Ему нужно отдохнуть, и он улетит сам, - прокомментировал Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Эколог также сообщил, что пеликан даёт себя гладить. Люди с ним фотографируются.

- У него нет повреждений, приземлился он нормально. Даёт всем себя погладить, ходит, отдыхает. Есть риск, что из-за того, что он в черте города, его «затискают», но надеемся, что люди будут к нему доброжелательны, - сообщили очевидцы.




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Комментарии ( 1 )

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  • Eduard666
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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 18:24
Срочно забить палками!
Пусть знает, куда прилетел!
 
 

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