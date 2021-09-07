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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 5370

Акимом Мангистауской области назначен экс-министр энергетики РК Нурлан Ногаев

Нурлан Аскарович Ногаев назначен на должность акима Мангистауской области сегодня, 7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России.

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.

В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.

С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.


Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области



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Комментарии ( 7 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:17
Радует что есеновский не оканчивал))

А Трумов на повышение пошёл? Ну у нас же так.
 
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  • TU-154
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 18:51
Добро пожаловать) будем надеяться что он справиться с тем беспорядков что натворил трумов
 
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  • Альфарий
  • TU-154
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:30
ну поживем увидим что за человек
добро пожаловать в Мангыстау

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • TU-154
 Sir S (Посетители) Сегодня, 18:16
Айдарбаев, Трумов - акимы, которых не видно и не слышно было. Надеюсь, что новый аким принесёт много пользы нашему региону. У него есть положительный опыт управления Атырауской областью.
 
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  • Ingul
  • TU-154
 arsenal (Посетители) Сегодня, 18:11
Очень надеюсь Нурлан Ногаев наведёт порядок в нашей области.
Удачи в работе!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • Ingul
  • TU-154
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:44
Проблем скопилось в регионе порядочно, так что удачи новому акиму. Конечно, как обычно "пятнашки", но думаю хуже чем был предыдущий аким не будет, а так то поживем, увидим...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • watlow
  • Око
  • koronavirus
 Aktobe (Посетители) Сегодня, 17:44
ох теперь заживём))
 
 

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