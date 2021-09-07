Акимом Мангистауской области назначен экс-министр энергетики РК Нурлан Ногаев

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Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России.
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.
В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.
Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.
В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.
Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области