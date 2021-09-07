«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Сентября
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.47 KZT
  • €1 = 504.82 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 880

Специалисты региона проверят жалобу жительницы Павлодара на заражение кожными паразитами после отдыха в санатории Актау

Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Асима Жарылгасова сообщила, что как только будет получено разрешение от департамента, в городском санатории проведут проверку.

Кадр видео
- Мы отправили запросы на разрешение проверки в департамент, так как это субъект малого бизнеса. Много вопросов, нужно хорошо всё проанализировать, жалоб в управление на данный санаторий не поступало, экстренных извещений о случаях заболеваний тоже не было. От департамента Павлодара ещё нет сведений по паразитам. В первую очередь нужно определить, что за паразит, и уже из этого исходить и искать источник, - сказала Асима Жарылгасова.

Напомним, две павлодарские семьи с детьми-инвалидами, съездившие оздоровиться в санаторий Актау, вернулись с паразитами, размножающимися под кожей.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 17:31
Очень "оперативно" , а почему не через год?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:25
Мне кажется, специалисты сами боятся теперь туда ехать, для проведения проверки.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика