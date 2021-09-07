Специалисты региона проверят жалобу жительницы Павлодара на заражение кожными паразитами после отдыха в санатории Актау

Кадр видео
- Мы отправили запросы на разрешение проверки в департамент, так как это субъект малого бизнеса. Много вопросов, нужно хорошо всё проанализировать, жалоб в управление на данный санаторий не поступало, экстренных извещений о случаях заболеваний тоже не было. От департамента Павлодара ещё нет сведений по паразитам. В первую очередь нужно определить, что за паразит, и уже из этого исходить и искать источник, - сказала Асима Жарылгасова.
Напомним, две павлодарские семьи с детьми-инвалидами, съездившие оздоровиться в санаторий Актау, вернулись с паразитами, размножающимися под кожей.
Напомним, две павлодарские семьи с детьми-инвалидами, съездившие оздоровиться в санаторий Актау, вернулись с паразитами, размножающимися под кожей.