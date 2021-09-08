Мангистау в «красной» зоне! Концерты в «Rixos Aktau» продолжаются

Кадр видео
Видео с выступления Анны Седоковой разместили 5 сентября на странице отеля «Rixos Water World Aktau» в Instagram.
Также сообщается о предстоящих концертах казахстанского бой-бэнда «Ninety One», группы «Ninety One» и «IRINA KAIRATOVNA».
Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.
Генеральный менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.
Также сообщается о предстоящих концертах казахстанского бой-бэнда «Ninety One», группы «Ninety One» и «IRINA KAIRATOVNA».
Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.
Генеральный менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.