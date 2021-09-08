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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1220

Мангистау в «красной» зоне! Концерты в «Rixos Aktau» продолжаются

В минувшие выходные в «Rixos Water World Aktau» прошло выступление украинской певицы Анны Седоковой. В этом месяце в отеле запланированы ещё два мероприятия со звёздами.

Кадр видео
Видео с выступления Анны Седоковой разместили 5 сентября на странице отеля «Rixos Water World Aktau» в Instagram.



Также сообщается о предстоящих концертах казахстанского бой-бэнда «Ninety One», группы «Ninety One» и «IRINA KAIRATOVNA».

Напомним, ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Обслуживание будут проводить в номерах.

Генеральный менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.




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Комментарии ( 3 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 16:17
Больше беспокоит что люди на такое идут...

Напомнило ролик одной знаменитой раньше передачи:

"А их не жалко"
 
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  • tolk
 шевченко (Посетители) Сегодня, 15:40
В Алматы недавно были...алая зона...Всё закрыто в выходные, но есть два "волшебных" места, где нет "короны". Молл Апорт и Кок-Тобе. Работают не взирая...
Тут, наверное, тоже волшебное место

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • tolk
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 15:32
Ну,что вам этот рикос покоя не дает.Это же если можно так сказать,луч света в темном короновирусном царстве crazy
 
 

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