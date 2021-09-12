Сотрудникам «AllianceEnergoSnab-Актау» предложили перейти в «Маңғыстау Жарық»

- С 1 сентября мы «висим в воздухе», и кто будет платить нам за эти дни, никто не знает. А пенсионные, социальные отчисления, медстраховка? Мы были в акимате, где нам пообещали решить ситуацию до 20 сентября, - говорит инспектор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Жанна Нурымова.

- В этой связи было принято экстренное решение, что дальнейшим обеспечением электричества Актау и Мунайлинского района будет заниматься ТОО «Маңғыстау Жарық». На сегодняшний день данная компания снабжает 34 процента населения региона, - заявил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.