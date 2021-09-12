Сотрудникам «AllianceEnergoSnab-Актау» предложили перейти в «Маңғыстау Жарық»

Работники ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»
По словам сотрудников ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», с 1 по 10 сентября они выходили на работу, но кто будет им платить за это - неизвестно.
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев сообщил, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» расторгло договор с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» в одностороннем порядке. Причиной расторжения послужил образовавшийся долг со стороны энергоснабжающей компанией перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» в размере порядка 3,5 миллиарда тенге.
Управлением даны рекомендации, согласно которым сотрудники ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» могут быть переведены в ТОО «Маңғыстау Жарық» с сохранением должностей.
Также создана договоренность о сохранении имеющихся на сегодняшний день тарифов для населения.
Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор с ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау».
В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про тариф за электроэнергию для населения и алгоритм оплаты.
Новая компания, как заявили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», не сможет работать в убыток, поэтому ожидается повышение цены за электроэнергию.
Расторжение договора, по словам директора энергоснабжающей организации Гульжан Алимбаевой, нарушает нормы законодательства.
- С 1 сентября мы «висим в воздухе», и кто будет платить нам за эти дни, никто не знает. А пенсионные, социальные отчисления, медстраховка? Мы были в акимате, где нам пообещали решить ситуацию до 20 сентября, - говорит инспектор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Жанна Нурымова.
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев сообщил, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» расторгло договор с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» в одностороннем порядке. Причиной расторжения послужил образовавшийся долг со стороны энергоснабжающей компанией перед ТОО «МАЭК-Казатомпром» в размере порядка 3,5 миллиарда тенге.
- В этой связи было принято экстренное решение, что дальнейшим обеспечением электричества Актау и Мунайлинского района будет заниматься ТОО «Маңғыстау Жарық». На сегодняшний день данная компания снабжает 34 процента населения региона, - заявил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Управлением даны рекомендации, согласно которым сотрудники ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» могут быть переведены в ТОО «Маңғыстау Жарық» с сохранением должностей.
Также создана договоренность о сохранении имеющихся на сегодняшний день тарифов для населения.
Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор с ТОО «AllianceEnrgoSnab-Актау».
В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про тариф за электроэнергию для населения и алгоритм оплаты.
Новая компания, как заявили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», не сможет работать в убыток, поэтому ожидается повышение цены за электроэнергию.
Расторжение договора, по словам директора энергоснабжающей организации Гульжан Алимбаевой, нарушает нормы законодательства.
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