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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 26

Работники ТОО «Techno Trading LTD» записали очередное видеообращение

Видеообращение к акиму Мангистауской области и Президенту Республики Казахстан записали сегодня, 13 сентября, рабочие компании «Techno Trading LTD».

Кадр видео
Рабочие попросили главу региона и Касым-Жомарта Токаева вмешаться в их трудовой спор.

- Мы обращаемся к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Мы, работники компании «Techno Trading LTD» в Жетыбае, выходим с 27 августа на митинг. Уже сколько дней прошло. Но никто нам ничего так и не сказал. Никто не решает наши вопросы по Трудовому Кодексу. Уважаемые Президент и аким области, просим вас решить наши проблемы, - заявили рабочие.

Напомним, рабочие компании ТОО «Techno Trading» в Мангистауской области просят повысить им заработную плату на 100%. Также у них есть еще ряд требований, касающихся улучшения условий труда.




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