Экс-аким Мангистау Серикбай Трумов принес присягу народу Казахстана

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев представил сенаторам нового депутата, поздравил его с назначением и пожелал успехов.
- Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата, - произнес текст присяги новый депутат Сената.
Также нового сенатора избрали в Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области сменился аким региона. Новым главой региона назначен Нурлан Ногаев.
Указом президента страны Касым-Жомарта Токаева, экс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.
- Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата, - произнес текст присяги новый депутат Сената.
Также нового сенатора избрали в Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области сменился аким региона. Новым главой региона назначен Нурлан Ногаев.
Указом президента страны Касым-Жомарта Токаева, экс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.