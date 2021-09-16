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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 123

Экс-аким Мангистау Серикбай Трумов принес присягу народу Казахстана

Экс-аким Мангистау Серикбай Трумов принял присягу на заседании Сената. Он поклялся верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива
Спикер Сената Маулен Ашимбаев представил сенаторам нового депутата, поздравил его с назначением и пожелал успехов.

- Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата, - произнес текст присяги новый депутат Сената.

Также нового сенатора избрали в Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области сменился аким региона. Новым главой региона назначен Нурлан Ногаев.

Указом президента страны Касым-Жомарта Токаева, экс-аким Мангистауской области Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.



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Комментарии ( 1 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 09:58
Целенаправленно идет в президенты...)))
 
 

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